Пеле виписали з госпіталю, але рак не вилікували

Король футболу бореться з низкою серйозних захворювань

Найкращий футболіст минулого століття за версією ФІФА Пеле вийшов з госпіталю, але продовжить лікування пухлини в товстій кишці. Про це повідомляє RTP із посиланням на заяву лікарні Альберта Ейнштейна у Сан-Паулу.

81-річного Пеле було госпіталізовано 8 грудня. Пізніше дочка Пеле Келі Насіменто повідомила, що госпіталізація була плановою.

Раніше Пеле переніс операцію з видалення новоутворення у товстій кишці. Незабаром після операції колишнього футболіста перевели до звичайної палати, а сам він заявив, що почувається добре. Пеле подякував усім за підтримку та запевнив, що «має намір зіграти 90 хвилин та додатковий час життя».

В останні роки Пеле боровся з низкою серйозних проблем зі здоров'ям, у тому числі з ускладненнями, пов'язаними з операцією із заміни кульшового суглоба, а також із захворюваннями нирок та передміхурової залози.