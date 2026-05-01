Костюк обіграла ексросіянку і вийшла у фінал турніру в Мадриді

Святослав Василик
Марта Костюк перемогла ексросіянку Анастасію Потапову і вийшла у фінал турніру в Мадриді
фото: Getty Images

Українка обіграла у трьох сетах Анастасію Потапову

Українська тенісистка Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у півфіналі колишню росіянку Анастасію Потапову, що нині виступає за Австрію. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Суперницею Костюк у півфіналі стала ексросіянка Анастасія Потапова, що змагається під австрійським прапором. Для тенісисток це була п'ята очна зустріч, до якої вони підходили, маючи у доробку по дві перемоги. Востаннє Костюк та Потапова зустрічалися в матчі 1/8 фіналу того ж таки турніру в Мадриді, де перемогу здобула саме українка.

Перший сет Костюк виграла – 6:2. Українка зробила ривок 3:0 і хоча наприкінці не реалізувала три сетпойнти, з четвертої спроби забрала партію.  Другий сет Марта програла без шансів, взявши лише один гейм – 1:6.

У третій вирішальний партії українська тенісистка знову зробила ривок на старті 4:0 і у підсумку не дозволила колишній росіянці відіграти дефіцит – 6:1.

WTA 1000. Мадрид. Півфінал

  • Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 6:2, 1:6, 6:1

Для Костюк це другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 10 поєдинків.

У фіналі турніру WTA 1000 зустрінеться з «нейтральною» Міррою Андрєєвою, яка у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі тисячника у Мадриді Костюк перемогла 13-ту ракетку світу Лінду Носкову з Чехії. Завдяки цьому українка повторила особистий рекорд на турнірах WTA 1000, вийшовши у свій другий півфінал на цьому рівні в кар’єрі.

Спроба президента ФІФА помирити Ізраїль та Палестину завершилася гучним скандалом
Два кардинально різні матчі. Результати перших ігор півфіналу Ліги Європи
Прикра поразка для «Шахтаря». Як пройшли перші матчі півфіналу Ліги конференцій?
«Шахтар» поступився «Кристал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій
Іран візьме участь у Чемпіонаті світу з футболу у США – ФІФА
У Маріуполі знайдено масове поховання жертв російських обстрілів
У Лондоні з’явилася нова робота таємничого художника Бенксі: який вигляд має інсталяція
Оператори заблокували 100 тис. спам-номерів: як поскаржитись на надокучливі дзвінки
Колишній півзахисник збірної Англії анонсував завершення кар'єри
Володар «Золотого м'яча» став гравцем тижня у Лізі чемпіонів
Плейоф Ліги конференцій. «Орли» проти «Шахтаря»: досьє на англійський «Крістал Пелас»
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
