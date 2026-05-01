Костюк обіграла ексросіянку і вийшла у фінал турніру в Мадриді

Марта Костюк перемогла ексросіянку Анастасію Потапову і вийшла у фінал турніру в Мадриді

Українка обіграла у трьох сетах Анастасію Потапову

Українська тенісистка Марта Костюк стала фіналісткою турніру WTA 1000 у Мадриді, обігравши у півфіналі колишню росіянку Анастасію Потапову, що нині виступає за Австрію. Про це повідомляє «Главком».

Хід гри

Суперницею Костюк у півфіналі стала ексросіянка Анастасія Потапова, що змагається під австрійським прапором. Для тенісисток це була п'ята очна зустріч, до якої вони підходили, маючи у доробку по дві перемоги. Востаннє Костюк та Потапова зустрічалися в матчі 1/8 фіналу того ж таки турніру в Мадриді, де перемогу здобула саме українка.

Перший сет Костюк виграла – 6:2. Українка зробила ривок 3:0 і хоча наприкінці не реалізувала три сетпойнти, з четвертої спроби забрала партію. Другий сет Марта програла без шансів, взявши лише один гейм – 1:6.

У третій вирішальний партії українська тенісистка знову зробила ривок на старті 4:0 і у підсумку не дозволила колишній росіянці відіграти дефіцит – 6:1.

WTA 1000. Мадрид. Півфінал

Марта Костюк (Україна) – Анастасія Потапова (Австрія) 6:2, 1:6, 6:1

Для Костюк це другий поспіль вихід у фінал на турнірах WTA. Перед цим вона здобула титул у французькому Руані, здолавши іншу українку Вероніку Подрез. Переможна серія української тенісистки на турнірах WTA складає 10 поєдинків.

У фіналі турніру WTA 1000 зустрінеться з «нейтральною» Міррою Андрєєвою, яка у двох сетах здолала американську тенісистку Хейлі Баптіст.

Нагадаємо, у чвертьфіналі тисячника у Мадриді Костюк перемогла 13-ту ракетку світу Лінду Носкову з Чехії. Завдяки цьому українка повторила особистий рекорд на турнірах WTA 1000, вийшовши у свій другий півфінал на цьому рівні в кар’єрі.