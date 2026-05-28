Стародубцева оцінила найрейтинговішу перемогу для України на «Ролан Гаррос»

Святослав Василик

Юлія Стародубцева здобула найрейтинговішу перемогу для України на французькому мейджорі
фото: REUTERS
Юлія Стародубцева: Був важкий третій сет, але я впоралася

Українська тенісистка Юлія Стародубцева прокоментувала вихід до третього кола «Ролан Гаррос» 2026.  Про це повідомляє «Главком».

Перемога Стародубцевої над Рибакіною: усі досягнення українки

У матчі 1/32 фіналу «Ролан Гаррос» 2026 українка здобула вольову перемогу над другою ракеткою світу Єлєною Рибакіною. Це перемога стала для Юлії дебютною над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу за сім подібних зустрічей.

Також ця перемога стала найрейтинговішою для українських тенісисток в історії виступів на «Ролан Гаррос». Раніше українки лише двічі обігрували суперниць із топ-5 світового рейтингу на ґрунтовому «мейджорі» – це вдавалось Еліні Світоліній та Катерині Байндль. 

Крім цього, Стародубцева стала першою тенісисткою у Відкритій ері, що змогла перемогти суперницю з топ-5 посіву на «Ролан Гаррос» у матчі, що завершився тайбрейком у третьому сеті.

Що сказала Стародубцева

«Чесно кажучи, важко описати. Я просто суперщаслива. Єлєна – одна з найкращих тенісисток, у неї приголомшливий рік, і я неймовірно пишаюся собою, що змогла зробити це. Це був важкий третій сет, але я впоралася.

Мені здається, від когось на кшталт Єлєни я й очікувала камбеку. Вона одна із топгравчинь, і ти не можеш думати, що буде легко. Навіть за рахунку 3:0 у мене було передчуття, що все може бути не так уже й просто. У підсумку так і виявилося. Але я щаслива бути переможницею.

Публіка була дуже, дуже добра до мене. Я справді дуже сильно відчувала підтримку, багато разів чула своє ім’я, і дуже це ціную», – сказала Стародубцева.

Наступною суперницею Стародубцевої на Відкритому чемпіонаті Франції стане китаянка Ван Сіюй.

Нагадаємо, Еліна Світоліна на класі пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції. Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

