Тхеквондист Бистров став срібним призером Чемпіонату Європи

У ваговій категорії до 68 кг Володимир Бистров дійшов до фіналу

Український тхеквондист Володимир Бистров став срібним призером чемпіонату Європи 2026, що стартував у Мюнхені (Німеччина). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НОК України.

Змагаючись у ваговій категорії до 68 кг, Володимир впевнено пройшов турнірну сітку, здобувши чотири перемоги. У вирішальному поєдинку за «золото» український спортсмен поступився супернику з Туреччини і завершив виступ зі сріблом. Ця нагорода стала першою для збірної України на цьому турнірі.

Зазначимо, що для Володимира це друга поспіль медаль континентальних першостей – у 2024 він виборов «бронзу».

Нагадаємо, скандальний олімпійський чемпіон з тхеквондо росіянин Владислав Ларін увійшов до заявки континентальної першості.

Ларін допомагав збирати кошти та амуніцію російським окупантам.

В опублікованому відео олімпійський чемпіон Токіо Владислав Ларін агітував мешканців Карелії допомагати мобілізованим для війни з Україною російським військовим.

«Друзі, давайте разом об'єднаємося та підтримаємо мобілізованих хлопців, які зараз захищають нашу Батьківщину», – закликав «нейтральний спортсмен поза політикою» Ларін.

Далі на відео з'являлися титри, які пояснювали, що зібрані кошти будуть витрачені на купівлю необхідних речей, медикаментів та амуніції російським загарбникам.

В кінці відео на екранах з’являлася літера «Z» – один з символів вторгнення Росії в Україні.

Через свою підтримку війни проти України Ларін був відсторонений від Олімпіади-2024.