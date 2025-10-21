Перевірка лідерів. Як пройшов Кубок України з фехтування

Анна Максименко та Аліна Дмитрук провели один з наймолодших фіналів в історії України, сумарний вік якого склав 33 роки

Більшість найсильніших «мушкетерів» нашої країни упродовж шести днів виявляли найкращих

З 15 по 20 жовтня відбувся Кубок України з фехтування, який відкрив основний сезон-2025/26 на дорослому рівні та зібрав понад триста учасників на доріжках столичного спорткомплексу ЦСК ЗСУ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію фехтування України.

У перший змагальний день на доріжки вийшли представники рапіри. Віцечемпіонка Європи-2024 Дарія Миронюк єдиною з усіх переможців двічі поспіль виборола золото цього турніру, взявши реванш за поразку на Сателіті в Румунії в Аліни Полозюк (14:10). До них на п'єдесталі приєдналися Анастасія Садій, для якої бронзова медаль стала першою у кар'єрі на Кубках України, та Катерина Буденко. Серед чоловіків найкращим став лідер української команди Андрій Погребняк, який у напруженому фіналі здолав Богдана Пнівчука (15:13). Дві бронзові нагороди здобули Єлизар Дирда та Дмитро Чучукало.

У командних змаганнях у цьому виді зброї домінували представники клубу «ЦСК ЗСУ», які виграли як серед жінок (у складі Дарії Миронюк, Аглаї Борисової, Анастасії Садій та Анни Тараненко), так і серед чоловіків (чемпіонами стали Максим Гаравський, Олег Кокоровець, Андрей Погребняк та Дмитро Чучукало). В обох фіналах вони здолали миколаївський клуб «Динамо», за яке в жіночій першості виступали Аліна Полозюк, Дар’я Гусаренко, Кіра Пронь та Мілана Степовик, а у чоловічій – Єлизар Дирда, Микита Асташов, Максим Коржовой і Артем Коржовой-Лернер. Бронзовими призерами став колектив «Динамівця» у жінок (Катерина Буденко, Аліна Городиська, Світлана Бризгалова, Марія Кадун) і «ДЮСШ-1» у чоловіків (Богдан Пнівчук, Богдан Лісовий, Іван Ткачук).

Далі за програмою відбувалися турніри в найуспішнішому виді зброї минулого сезону – шпазі. За відсутності чемпіонки світу-2025 Влади Харькової у фіналі між собою зустрілися молоді львів'янки: 17-річна чемпіонка Європи серед дорослих та чемпіонка світу серед юніорів у команді Анна Максименко зі своєю колегою по юніорській збірній 16-річною Аліною Дмитрук. Саме остання піднялася на першу сходинку п'єдесталу завдяки перемозі (15:12) над Максименко. На третіх місцях розташувалися призерка чемпіонату світу-2019 Олена Кривицька та володарка першої для себе медалі такого рівня Катерина Коротецька. Серед чоловіків сенсації не трапилося, і бронзовий призер цьогорічної світової першості Нікіта Кошман виявився найкращим, піднявшись на свій четвертий п'єдестал поспіль. У фіналі він переміг Євгена Макієнка (15:10), а разом з ними медалі вибороли Максим Гула та Євгеній Горбачук.

Серед команд знову бездоганно склався турнір для ЦСК ЗСУ. Жіноча команда (Олена Кривицька, Інна Бровко, Дар’я Варфоломеєва, Марія Волошина) перемогла «Львів-1» (Аліна Дмитрук, Анна Максименко, Ксенія Пантелєєва, Анастасія Івченко), а чоловіча (Євген Макієнко, Роман Свічкар, Ян Сич, Володимир Станкевич) – «Уніфехт» (Андрій Полянський, Дмитро Самойлов, Богдан Свічкар, Максим Хворост). Третіми стали команди «КМШВСМ-1» (серед жінок - Яна Шемякіна, Анна Деркач, Устіна Огон, Анастасія Самко, серед чоловіків – Нікіта Кошман, Денис Лаврентьєв, Андрій Скок, Руслан Тимошенко).

Закривали виступи на Кубку України спеціалісти у найшвидшому виді зброї – шаблі. Зуміла підтвердити свій статус лідерки української шаблі за відсутності Ольги Харлан та Олени Кравацької бронзова призерка чемпіонату світу-2025 Аліна Комащук, яка спершу перемогла чинну володарку цього трофею Дар'ю Гонцову в півфіналі (15:9), а у фіналі виявилася сильнішою, ніж Олександра Бондар (15:9). Також піднялися на п'єдестал уже згадана Гонцова та Вікторія Коротченко. Серед чоловіків прогнозований фінал Андрія Ягодки та Олексія Стаценка неочікувано завершився перемогою останнього з розгромним рахунком 15:5. На третіх місцях розташувалися молоді Станіслав Закутній та Дмитрій Колобаєв.

Шабельні команди стали найбільш інтригуючими, адже саме тут ЦСК ЗСУ уперше поступилося у фіналі. Хоча чоловіча команда (Олексій Стаценко, Андрій Ягодка, Богдан Боговін, Юрій Кулеша) принесла своєму клубу сьоме золото у поєдинку з «ШВСМ-Київ» (Василь Гумен, Дмитрій Загребельний, Дмитрій Колобаєв, Роман Красновид), жіноча ж (Аліна Комащук, Дар`я Гонцова, Анастасія Комісарова, Марія Цимбота) поступилася миколаївським шаблісткам (Олександра Бондар, Вікторія Коротченко, Володимира Бабенко, Анастасія Швець). Бронзу здобули обидві збірні ШВСМ-Черкаси (Софія Головкіна, Валерія Гнідашева, Ізабелла Гросул, Дар’я Науменко у жінок та Станіслав Закутній, Данііл Абросімов, Ігор Маркунін, Ілля Сидоренко у чоловіків).

Попереду в українських фехтувальників навчально-тренувальні закордонні збори або змагання, а вже за кілька тижнів розпочнуться перші етапи Кубка світу.

Нагадаємо, Влада Харькова 23 липня сенсаційно здобула золото чемпіонату світу з фехтування.

У фіналі українка у напруженому поєдинку з рахунком 15-14 здолала олімпійську чемпіонку Катріну Лехіс.

Ця нагорода стала першою для України на світовій першості, яка триває у Тбілісі (Грузія).

В 1/2 фіналу українка Харькова теж з рахунком 15-14 здолала першого номера світового рейтингу та чемпіонку світу 2022 року Се Ру Сонг. На шляху до півфіналу чемпіонка Європи-2022 здолала у непростих матчах Фіону Гатц, Джулію Карон, Бланку Віраг Надь та Елоїз Ванриссель.

Після своєї перемоги вона відмовилася робити фото з росіянином Бородачовим.