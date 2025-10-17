Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України з футболу
Цього сезону в розіграші кубка стартували 68 команд, серед яких 21 – аматорська
Дирекція з проведення Кубку України затвердила розклад матчів 1/8 фіналу турніру сезону-2025/2026. Про це інформує «Главком» з посиланням на УАФ.
На стадії 1/8 фіналу Кубку України змагатимуться команди, які здобули перемоги на етапі 1/16 фіналу.
Кубок України-2025/2026. 1/8 фіналу
28 жовтня
- «Чернігів» – «Лісне» (Київ) 12:00
- «Буковина» (Чернівці) – «Нива» (Тернопіль) 14:30
29 жовтня
- «Вікторія» (Суми) – «Інгулець» (Петрове) 12:00
- ЛНЗ (Черкаси) – «Рух» (Львів) 14:30
- «Динамо» (Київ) – «Шахтар» (Донецьк) 18:00
30 жовтня
- «Агротех» (Тишківка, Кіровоградська обл.) – «Фенікс-Маріуполь» (Маріуполь) 12:00
- «Металіст 1925» (Харків) – «Агробізнес» (Волочиськ) 17:00
Дату не визначено
- «Локомотив» (Київ) – «Нива» (Вінниця)
Протистояння складається з одного поєдинку. У разі нічиєї в основний час відразу пробивається серія пенальті.
Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.
Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Ісландія – Україна 3:5 (1:3)
Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89
У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.
Відбір чемпіонату світу. Група D
Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).
Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).
Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.
До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».
