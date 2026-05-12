«Епіцентр» – «Полісся». Прогноз і анонс на матч 28 туру УПЛ

Антон Федорців
«Поліські вовки» націлилися на срібні нагороди
фото: УПЛ

Цікавий поєдинок у програмі вівторка відбудеться в передмісті Києва

Сьогодні, 12 травня, кам'янець-подільський «Епіцентр» зустрінеться з житомирським «Поліссям» у рамках 28-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Епіцентр» – «Полісся»

Лідером симпатій на 11:10 12 травня виглядають житомиряни, впевнені фахівці GGBET. На перемогу подолян виставлено коефіцієнт 7,31. Натомість на потенційний успіх команди Руслана Ротаня закладено бал 1,49. Підсумкова мирова запропонована з кефом 4,48. Бойова нічия (1:1) оцінена балом 7,69. Зате на тотал менше 1,0 закладено коефіцієнт 7,83.

Передматчевий стан команд

«Епіцентр» упродовж останнього місяця підхопив нічийний синдром. Підопічні Сергія Нагорняка оформили чотири мирові поспіль. Зокрема, в суботу голів вінгера Рохаса та нападника Сидуна не вистачило для перемоги над київською «Оболонню» (2:2). Перед цим «Епіцентр» втратив перемогу над рівненським «Вересом» (3:3), а забитими м'ячами тоді відзначилися Сидун (дубль) і хавбек Миронюк. А в протистоянні з «Олександрією» (1:1) гол оформив той же Рохас.

Натомість «Полісся» після поразки від донецького «Шахтаря» (0:1) здобуло три перемоги поспіль. Спершу житомиряни розібралися з «Оболонню» (3:1) завдяки дублю центрбека Сарапія та голу Гуцуляка з пенальті. Далі хавбек Брагару приніс мінімальну перемогу над харківським «Металістом 1925». А минулої п'ятниці «поліські вовки» вирвали перемогу над «Олександрією» (2:1). Голи до свого активу записали нападники Гайдучик і Філіппов.

Орієнтовні склади команд

«Епіцентр»: Білик – Ліповуз, Кош Монтанья, Григоращук – Кирюханцев, Себеріо, Миронюк, Климець – Рохас, Сидун, Сіфуентес

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Краснічі, Сарапій, Михайліченко – Бабенко – Гуцуляк, Андрієвський, Емерллаху, Назаренко – Філіппов

Історія очних зустрічей

У першому колі команди розійшлися миром (0:0). Той поєдинок був першим між суперниками на елітному рівні. До цього їхні шляхи перетнулися в сезоні 2022/23 Першої ліги. Тоді «Полісся» двічі виявилося сильнішим. Спершу житомиряни перемогли на виїзді (2:1), а потім розгромили «Епіцентр» удома (3:0). Найкращий бомбардир протистояння – форвард Будківський (два м'ячі) – давно перебрався в луганську «Зорю».

Де дивитися матч «Епіцентр» – «Полісся»

Наживо поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на популярних OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 15:30 за київським часом.

