В збірній знайшли заміну травмованим воротарям

До національної команди викликані Андрій П’ятов і Дмитро Різник

Олександр Петраков, який виконує обов’язки головного тренера збірної України, довикликав до національної команди двох воротарів. Місця травмованих Георгія Бущана і Анатолія Трубіна займуть Дмитро Різник з «Ворскли» і Андрій П’ятов з донецького «Шахтаря». Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

37-річний П’ятов захищав кольори національної команди у 97-ми матчах, у 19-ти з яких виводив збірну на гру як капітан. 22-річний Різник неодноразово брав участь у зборах головної команди, однак поки що не виходив у її складі на поле.

Розширений список гравців національної команди України

Воротарі: Георгій Бущан («Динамо» Київ), Анатолій Трубін, Андрій П’ятов (обидва – «Шахтар» Донецьк), Андрій Лунін («Реал» Мадрид, Іспанія), Дмитро Різник («Ворскла» Полтава).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (всі – «Шахтар» Донецьк), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – «Динамо» Київ), Едуард Соболь («Брюгге», Бельгія), Тарас Качараба («Славія» Прага, Чехія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – «Динамо» Київ), Тарас Степаненко («Шахтар» Донецьк), Руслан Маліновський («Аталанта», Італія), Андрій Ярмоленко («Вест Гем», Англія), Олександр Зінченко («Манчестер Сіті», Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – «Ференцварош», Угорщина), Євген Макаренко («Фехервар», Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук («Бенфіка», Португалія), Артем Довбик («Дніпро-1» Дніпро), Данило Сікан («Шахтар» Донецьк).

В запасі: Віктор Коваленко («Спеція», Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля (обидва – «Шахтар» Донецьк), Богдан Михайліченко («Андерлехт», Бельгія), Владислав Кочергін, Сергій Булеца (обидва – «Зоря» Луганськ).

Збір національної команди України розпочнеться 29 серпня в Києві.

Гра відбору до чемпіонату світу 2022 року Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня, Україна – Франція – 4 вересня.