Помер легендарний нападник Національної хокейної ліги

Род Жільбер всю кар’єру провів в одному клубі – «Нью-Йорк Рейнджерс»

Легендарний канадський нападник «Нью-Йорк Рейнджерс» Род Жільбер помер у віці 80 років.

Усю свою яскраву кар'єру, на якій ледь не було поставлено хрест у 18 років (Род послизнувся на розкиданому на льоду смітті і зламав хребець – його тимчасово паралізувало), хокеїст провів в одному клубі, виступаючи за «Рейнджерс» з 1961 по 1978 рік.

Род Жільбер – найкращий снайпер (406 голів) і бомбардир (1021 очко, 406 + 615) в історії нью-йоркського клубу в регулярних чемпіонатах НХЛ. Він був першим гравцем в історії «Нью-Йорка», чий номер (7-й) вилучили з обігу і підняли 14 жовтня 1979 року під склепіннями «Медісон Сквер Гарден», нагадують «Факти». Три роки по тому знаменитого форварда, який в 1972-му був одним з учасників знаменитої серії ігор проти збірної Радянського Союзу, включили до Зали хокейної слави НХЛ.

Пішовши з професіонального хокею, Жільбер відкрив на Манхеттені власний ресторан Gilbert's. У 1991 році він одружився з Джудіт Крісті (церемонію проводив мер Нью-Йорка), у шлюбі з якою виховав чотирьох дітей.