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    Перша українка – тренер збірної залишила посаду

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    Наталія Зінченко працювала зі збірною з 2017 року - Перша українка – тренер збірної залишила посаду
    Наталія Зінченко працювала зі збірною з 2017 року
    Фото: УАФ

    Про причини відставки наставниці національної команди не повідомляється

    Наставниця національної жіночої збірної України з футболу Наталія Зінченко завершує роботу на посаді головної тренерки «синьо-жовтих.

    Про це повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко на своїй сторінці у соцмережах.

    Наталія Зінченко стала першою жінкою, яка керувала національною жіночої збірної України з футболу. У першому ж сезоні національна команда під її керівництвом, вперше за сім років, посіла друге місце у групі та вийшла до стадії плей-офф чемпіонату Європи-2022, поступившись в боротьбі за вихід на Євро збірній Північної Ірландії.

    Починаючи з листопада 2018 року до листопада 2021 року, на чолі з Наталією Зінченко, національна жіноча збірна провела 28 матчів. За цей період головна команда країни здобула 14 перемог, 3 нічиї і у 11 матчах зазнала поразок. Загальний показник забитих та пропущених голів склав 50:55.

    За 3 роки роботи наставниця збірної надала можливість проявити себе 19 новачкам національної команди, серед яких 16 футболісток встигли дебютувати у складі збірної України, повідомляє сайт УАФ.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Наталія Зінченко
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    Перша українка – тренер збірної залишила посаду