Збірна України з баскетболу піднялась на 15 позицій «рейтингу сили» ФІБА

Наступні матчі нашої збірної пройдуть у лютому та березні 2026 року

Команда Айнарса Багатскіса виграла два матчі з двох у відборі чемпіонату світу

ФІБА представила оновлений «рейтинг сили» європейських збірних після першого вікна кваліфікації на чемпіонат світу-2027. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна України, яка до старту відбору була 23-ю в рейтингу, піднялась у топ-10 – і тепер займає 8-му позицію. Команда Айнарса Багатскіса виграла два матчі з двох – у першому здолала Грузію (92:79), у другому – Данію (88:71), які втратили 18 та 5 позицій у рейтингу відповідно.

Нагадаємо, наступні матчі пройдуть у лютому та березні 2026 року – наша команда протистоятиме збірній Іспанії.

Рейтинг сили від ФІБА

1(2). Туреччина

2(1). Німеччина

3. Греція

4. Сербія

5(11). Іспанія

6(8). Польща

7(19). Хорватія

8(23). Україна

9(20). Угорщина

10(27). Чехія

...27(22). Данія

...28(10). Грузія

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року.

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії.

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2, Тиртишник 0