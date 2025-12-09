Головна Спорт Новини
Український баскетбольний клуб оголосив про зняття з одного з важливих турнірів

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Український баскетбольний клуб оголосив про зняття з одного з важливих турнірів
Рівненський клуб був фіналістом Суперліги сезону 2023/2024
фото: Федерація баскетболу України

«Рівне» посилається на фінансові проблеми

Чоловічий баскетбольний клуб «Рівне» повідомив про своє рішення не брати участь у розіграші Кубка України цього сезону. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Федерацію баскетболу України. 

В зверненні до баскетбольної спільноти клуб заявив про серйозні фінансові проблеми, які ставлять під питання виживання команди: «Це рішення прийняте з важким серцем, адже Кубок завжди був для нас особливим турніром, і саме в ньому ми стали фіналістами минулого сезону. Та реальність, у якій ми опинилися наприкінці року, надзвичайно складна. Непроста фінансова ситуація та технічні обмеження, пов’язані з фінансуванням клубу, не залишили нам вибору». 

При цьому керівництво зазначило, що команда продовжує виступи в Суперлізі, і тренерський штаб з гравцями повністю зосереджені на матчах чемпіонату. Проте ситуація є критичною: чоловічий склад перебуває на межі виживання. Якщо клуб найближчим часом не вирішить фінансові проблеми, то під загрозою будуть виступи команди в чоловічій Суперлізі у новому році. 

Минулими вихідними рівняни здобули дві перемоги у межах регулярного чемпіонату Суперліги: вони обіграли два клуби з нижньої частини турнірної таблиці – «Говерлу» (103:61)  та «Старий Луцьк» (81:79). Наразі команда йде сьомою з шістьма перемогами та сімома поразками. 

Нагадаємо, що не лише в клубів виникають проблеми в цьому році. Зокрема, кілька тижнів тому сайт Федерації баскетболу України неодноразово припиняв роботу через кібератаки. Представники зазначили: «Шановні друзі, днями сервера нашого хостинг партнера зазнали потужної кібератаки (найпотужнішої за 20 років). Скоріш за все атакували не нашу базу, однак переважна більшість файлів була знищена. Зараз ми повністю з нуля відновлюємо роботу офіційного сайту ФБУ та нашого мобільного застосунку». 

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
