Розвідка опублікувала дані про нафтові банкрутства РФ, боргову кризу і приховану націоналізацію

Санкції США та партнерів змусили окупантів продавати нафту зі знижками

Служба зовнішньої розвідки України оприлюднила аналітичний звіт, який свідчить про системну деградацію російського енергетичного сектору. Обвал цін на сировину, санкційна блокада та рекордна ключова ставка ЦБ запустили ланцюгову реакцію банкрутств, яка призводить до фактичної націоналізації приватних активів державними банками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СЗРУ.

Російський держбанк ВТБ ініціював процедуру банкрутства нафтової групи «First Oil», заборгованість якої сягнула $78,3 млн. Компанія, що володіє запасами у 14 млн тонн нафти у Комі та ХМАО, не змогла рефінансувати кредити. Тепер її активи перейдуть під контроль держструктур, що експерти називають «прихованою націоналізацією».

«First Oil» – лише частина хвилі. Наприкінці 2025 року впала структура «Бєларуснєфті» – «Янгпур», а раніше банкрутами стали Астраханська нафтова компанія та НК «Горний».

За даними розвідки, поєднання зовнішніх та внутрішніх факторів створило для РФ «вбивчий коктейль».

Санкції США та партнерів змусили окупантів продавати нафту зі знижками до $30, що опустило ціну бареля нижче $40. За такої вартості понад половина родовищ РФ є збитковими. Сукупний збиток видобувних компаній у 2025 році склав $7,5 млрд.

Кожен п'ятий галузевий кредит (на суму $35,2 млрд) піддався реструктуризації, оскільки компанії не в змозі платити за старими умовами через високу ставку ЦБ.

Січень 2026 року став катастрофічним для російського фондового ринку. Зафіксовано 51 випадок невиконання зобов’язань за облігаціями – це вдвічі більше, ніж роком раніше. Сума пропущених виплат зросла до 3,38 млрд рублів. Загалом 11% усіх корпоративних позик у РФ офіційно визнані проблемними.

Голова РСПП Олександр Шохін відкрито визнав, що великий бізнес РФ більше не вірить у покращення умов. Мільярдери очікують лише посилення фіскального тиску протягом наступних 5 років, оскільки Кремлю потрібно дедалі більше грошей на фінансування війни.

Нагадаємо, головне управління розвідки МО України оприлюднило на порталі «War&Sanctions» детальні дані про 31 морське судно, що входять до складу так званого «тіньового флоту». Ці танкери та газовози використовуються Росією та Іраном для незаконного транспортування енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень, що дозволяє Москві продовжувати фінансування війни.