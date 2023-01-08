Стало відомо, чому окупанти перекидають сили з-під Бахмута

Росіяни розуміють, що не витримають тиску ЗСУ у районі Кремінної

Російські окупаційні війська «просідають» на ділянці фронту поблизу Кремінної Луганської області, тому перекидають сили з Бахмутського напрямку. Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

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«Туди росіяни перекинули декілька батальйонів десантників і важку техніку. Ворог там потроху просідає... Окупанти намагаються втримати Кремінну, аби не розділити власну оборону на Луганщині навпіл», – сказав очільник ОВА.

Гайдай зазначив, що через морозну погоду очікується збільшення інтенсивності бойових дій у Луганській області.

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«Вдарили морози, вночі до -17, наша важка техніка, нарешті, зможе просуватися вперед швидше. Але не забуваємо, що погода однаково сприяє і нам, і рашистам», – пояснив він.

Як відомо, очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що росіяни в перші години путінського «різдвяного перемир’я» 14 разів обстріляли Луганщину і пішли штурмом на одне зі звільнених сіл в області.

Як відомо, міністерство оборони країни-агресорки Росії повідомило, що російським окупаційним військам доручено ввести з 12:00 шостого січня до 24:00 сьомого січня режим припинення вогню по всій лінії бойового зіткнення.

У той же час Міноборони України повідомило, що за дев’ять років війни Росія жодного разу не дотрималась домовленостей про перемир’я. Тільки виведення військ Росії з території України означатиме реальне припинення вогню.