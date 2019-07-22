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    Під час чемпіонату Європи в Україні судді отримували за роботу по 123 гривні на день

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    Судді на чемпіонаті Європи в Луцьку працювали за копійки - Під час чемпіонату Європи в Україні судді отримували за роботу по 123 гривні на день
    Судді на чемпіонаті Європи в Луцьку працювали за копійки
    Фото з соцмереж

    Рефері збентежений, чому ж так мало платять?

    Цікава дискусія виникла на Фейсбук-пабліку «Легка атлетика України». Стосувалася вона оплати роботи суддів на командному чемпіонаті Європи з легкоатлетичних багатоборств, котрий на початку липня відбувався в Луцьку.

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    «Через деякий час після командного чемпіонату Європи з багатоборства в суперлізі я все ще перебуваю під враженням, як наша Федерація легкої атлетики оцінила роботу суддів - 123 гривні на день (по курсу - це чотири євро). Цікаво, це така оплата роботи суддів на всіх європейських змаганнях чи це тільки у нас так оцінюють? Може, хто знає скільки платять суддям у Європі?», - написав рефері Руслан Павлось.

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    Відповідь президента Федерації легкої атлетики України, а одночасно й заступника міністра молоді і спорту Ігоря Гоцула не забарилася.

    «Означенна вами проблема дійсно існує, але обурення спрямоване не за адресою, - написав Ігор Євгенович. - Легка атлетика України не має жодного стосунку до розміру виплат суддям. У відповідності до нормативної бази, що залишилася нам у спадок від минулих часів і за якою, на жаль, досі живе український спорт, держава жорстко регламентує усі виплати (зокрема й суддям), а розрахунки здійснюються з бюджету. Розпорядником цих коштів є профільне міністерство.

    ФЛАУ неодноразово виходила з ініціативою про збільшення цих (і не тільки цих) виплат. Варто зазначити, що такі пропозиції значною мірою знаходили підтримку у міністерстві. Так вже збільшено кілька нормативів. Будемо робити усе можливе, щоб були переглянуті норми харчування суддів. Наскільки мені відомо, документи з цього приводу готуються у міністерстві. Але, за великим рахунком, треба усією спортивною громадою працювати над докорінною зміною самої системи стосунків в українському спорті».

    На запитання пана Паволося «невже Європейська федерація нічого не виділила для суддівства змагань та на одяг суддів?» Ігор Гоцул відповів коротко: «Ні».

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