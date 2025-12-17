Головна Спорт Новини
Визначився володар Міжконтинентального кубку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Визначився володар Міжконтинентального кубку
Доля трофея вирішилася у серії пенальті, де точнішими були футболісти «ПСЖ»

Ілля Забарний виграв з ПСЖ перший трофей

«ПСЖ» , за який виступає українець Ілля Забарний, здобув трофей Міжконтинентальний кубок. Про це повідомляє «Главком».

У вирішальному матчі парижани в серії післяматчевих пенальті переграли бразильський «Фламенгу».

Забарний весь фінальний поєдинок провів у запасі.

Рахунок у матчі було відкрито на 38-й хвилині – відзначився грузинський хавбек «ПСЖ» Хвіча Кварацхелія. На 62-й хвилині арбітр призначив пенальті у ворота французького клубу, і Жоржинью зрівняв рахунок.

Основний час і додаткові 30 хвилин завершилися нічиєю 1:1, а доля трофея вирішилася у серії пенальті, де точнішими були футболісти «ПСЖ» – 2:1.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Парі Сен-Жермен Ілля Забарний

