Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Дубль Циганкова та гол Зубкова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Дубль Циганкова та гол Зубкова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Українські легіонери допомогли своїм клубам здобути перемоги в національних чемпіонатах

Голи Циганкова допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 12 грудня, в 16-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 90-й хвилині, два голи) та Владислава Ваната (замінений на 46-й хвилині) перемогла на виїзді «Реал Сосьєдад» із рахунком 2:1.

У суботу, 13 грудня, в 16-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) програв у Лондоні «Челсі» (0:2).

У 16-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) обіграв на чужому стадіоні «Мец» (3:2).

У неділю, 14 грудня, в АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 81-й хвилині) розійшовся домашнім миром із «Лідс Юнайтед» (1:1).

У 15-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (повний матч) поступився вдома «Інтеру» (1:2).

У 16-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч, гол, гольова передача, жовта картка) зіграв удома внічию з «Бешикташем» (3:3).

У 14-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 86-й хвилині) підписав суху мирову на полі «Аріса».

А в 14-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 77-й хвилині) розбила на виїзді «Морейренсе» (4:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Віктор Циганков Олександр Зубков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перед жеребкуванням підопічні Дмитра Михайленка потрапили до третього кошика посіву Ліги А
Юнацька збірна України з футболу дізналася суперників у відборі Євро-2026 (U-19)
10 грудня, 11:15
Гондурас знявся з турніру через напружену політичну ситуацію в країні й не вийшов на поєдинок з Україною
Гондурас відмовився грати з Україною на чемпіонаті світу з сокки: деталі скандалу
6 грудня, 11:34
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 18:45
Через пошкодження Олександр не допоміг національній команді в останніх матчах відбору до Чемпіонату світу-2026
Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»
2 грудня, 00:55
Журналістку Козюпу не пустили на матч у Тернополі
В українському футболі вибухнув скандал через недопуск журналістки на гру Першої ліги
1 грудня, 16:15
Катя Авейру: Роналду не такий, як ви, він не з того ж тіста, що й ви
«Португалія – країна Іуд». Сестра Роналду різко відповіла його критикам
22 листопада, 12:31
Хакімі періодично з'являється на публіці разом з допоміжним транспортом
Розірвав публіку. Хакімі неочікуваним чином отримав нагороду
21 листопада, 23:43
У першому поєдинку команда Дмитра Михайленка впевнено обіграла Албанію U-19
Юнацька збірна України з футболу здолала Словаччину у відборі Євро-2026
18 листопада, 17:24
Під керівництвом Пучкова команда «Мурас Юнайтед» ставала срібною та бронзовою призеркою чемпіонату країни
Український тренер втратив роботу у Киргизстані, бо матюкався на футболістів
18 листопада, 14:37

Новини

«Дешева» копія Тайсона: росіянин намагався вкусити олімпійського чемпіона за вухо
«Дешева» копія Тайсона: росіянин намагався вкусити олімпійського чемпіона за вухо
Калініна виграла свій перший після повернення на корт титул
Калініна виграла свій перший після повернення на корт титул
Фристайлістка Коцар виборола першу в історії України медаль Кубка світу
Фристайлістка Коцар виборола першу в історії України медаль Кубка світу
Дубль Циганкова та гол Зубкова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Дубль Циганкова та гол Зубкова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
Лишилися лише ноги. «ПСЖ» витер росіянина Сафонова з командного фото
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок
Українські шпажистки стали переможницями Кубка світу з фехтування серед юніорок

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
Сьогодні, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
Вчора, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua