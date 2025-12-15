Дубль Циганкова та гол Зубкова. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Голи Циганкова допомогли «Жироні» здобути важливу перемогу

Минулого ігрового вікенду на поле у складах своїх клубів виходило десятеро легіонерів збірної України, яких Сергій Ребров запрошував на листопадові матчі відбору ЧС-2026. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У п’ятницю, 12 грудня, в 16-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (замінений на 90-й хвилині, два голи) та Владислава Ваната (замінений на 46-й хвилині) перемогла на виїзді «Реал Сосьєдад» із рахунком 2:1.

У суботу, 13 грудня, в 16-му турі англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч) програв у Лондоні «Челсі» (0:2).

У 16-му турі французької Ліги 1 «Парі Сен-Жермен» Іллі Забарного (повний матч) обіграв на чужому стадіоні «Мец» (3:2).

У неділю, 14 грудня, в АПЛ «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 81-й хвилині) розійшовся домашнім миром із «Лідс Юнайтед» (1:1).

У 15-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (повний матч) поступився вдома «Інтеру» (1:2).

У 16-му турі турецької Суперліги «Трабзонспор» Олександра Зубкова (повний матч, гол, гольова передача, жовта картка) зіграв удома внічию з «Бешикташем» (3:3).

У 14-му турі грецької Суперліги «Олімпіакос» Романа Яремчука (вийшов на заміну на 86-й хвилині) підписав суху мирову на полі «Аріса».

А в 14-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) та Георгія Судакова (замінений на 77-й хвилині) розбила на виїзді «Морейренсе» (4:0).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3