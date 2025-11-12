Головна Спорт Новини
Ультрас «Олександрії» пояснили, чому влаштовували бунт на домашніх матчах

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Ультрас «Олександрії» пояснили, чому влаштовували бунт на домашніх матчах
«Олександрія» продовжує проводити невдалий сезон, перебуваючи у зоні пониження
фото: телеграм-канал «Ultras Oleksandriya»

Ситуація може перерости в санкції для клубу за відсутності діалогу

Представники ультрас «Олександрії» виступили із заявою, яка демонструє багаторічний конфлікт із керівництвом клубу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tribuna. 

Представники фанатської спільноти прокоментували події на останніх домашніх матчах, зокрема використання піротехніки під час гри проти «Епіцентра», яке, за їхніми словами, було застосовано «для підтримки та пробудження команди». Після того, як КДК наклало на клуб штраф у 25 тис. грн, клуб у своєму зверненні назвав його «фінансовим тягарем», що ультрас вважають абсурдним на тлі мільйонних трансферних доходів.

Ситуація загострилася на матчі проти «Полісся», де, як стверджують ультрас, поліцейськими органами з потурання або мовчазної згоди клубу було застосовано репресивних методів до неповнолітніх. Фанати наголошують на цинізмі таких дій у час війни: «Це відбувається, допоки більшість «старших» хлопців з трибуни є або учасниками сил оборони України, або активними волонтерами». Вони розцінюють дії клубу як спроби загострити відносини та перекласти на фанатів відповідальність за результати у поточному сезоні, і пропонують організувати конструктивний діалог.

На додаток до цих заяв, представник ультрас на прізвисько Стеф в інтерв'ю Tribuna розкрив, що справжня причина протистояння криється не у штрафах, а в особистому ставленні гендиректора Івана Кузьменка в сторону активних вболівальників. Зокрема, син мера міста і президента клубу дуже негативно висловлювався про фанатів: «Натомість він дозволяє у своїх колах розповідати, що ми всі бидло, алкаші, наркомани – і ще багато слів, які я вам не можу тут написати. Розповідає, що ми всі «не фанати», хоча в нашому колі є люди, що катають виїзди більше років, аніж він живе на цьому світі».

Він стверджує, що до призначення Кузьменка комунікація з керівництвом була, але зараз клуб повністю ігнорує ініціативи вболівальників. Він також зазначив, що керівництво повністю ігнорувало їхні прохання на допомогу фанатам, що воюють, виявивши цікавість лише з боку поодиноких футболістів та колишнього заступника тренера. Коментуючи інцидент зі зламаними та викинутими на поле стільцями, Стеф сказав: «Нам неприємна уся ця ситуація, що склалася... Вважаємо, що дії керівництва призвели до усіх цих подій». 

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

