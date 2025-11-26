Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19

Рекордсмени Муньйос і Доуман уперше зіграли разом у складі англійського клубу, незважаючи лише на два роки різниці

Муньйос навчається у дев'ятому класі однієї зі шкіл Лондона

Півзахисник лондонського «Арсеналу» U19 Луїс Муньйос встановив новий віковий рекорд Юнацької ліги УЄФА, ставши наймолодшим гравцем за всю історію цього турніру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Муньйос сьогодні вийшов на поле у поєдинку проти «Баварії», коли йому було лише 13 років, 11 місяців і 15 днів. Він з'явився на 85-й хвилині, замінивши Кірана Томпсона, і допоміг «канонірам» здобути першу перемогу в поточному розіграші з рахунком 4:2. Завдяки цьому Муньйос побив попередній рекорд, який належав гібралтарцю Ліаму Пайасу, який дебютував у віці 14 років, 3 місяців і 1 дня у вересні минулого року.

Варто зазначити, що у цій же зустрічі відзначився дублем Макс Доуман, який також відомий як наймолодший гравець в історії Ліги чемпіонів. Сам Луїс Муньйос грає за команду «Арсеналу» U16 і був у складі переможців національного фіналу Прем’єр-ліги U16.

Нагадаємо, що збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».