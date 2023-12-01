Футбольним уболівальникам приготуватися. Уряд анонсував рішення

Міністерство молоді та спорту спільно з МВС працюють над алгоритми, які зроблять спортивні заходи доступними й безпечними для глядачів

Кабінет міністрів України, 1 грудня, доручив розробити порядок допуску вболівальників на трибуни із додержанням безпекових умов. Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту.

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Міністерство молоді та спорту, спільно з Міністерством внутрішніх справ, безпековими відомствами й обласними військовими адміністраціями працюють над алгоритми, які зроблять спортивні заходи доступними й безпечними для глядачів.

Після погодження усіх деталей й впровадження рішення, міністерство окремо оголосить, коли вболівальники зможуть повернутись на трибуни.

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«Повернення уболівальників допоможе стадіонам та клубам знову бути фінансово спроможними, та й жодна телетрансляція повністю не замінює емоції стадіону. Але першочергове питання для нас – безпека глядачів та спортсменів» – зауважив Бідний.

Нагадаємо, Українська асоціація футболу намагалась домогтися повернення на трибуни окремих груп уболівальників. Серед головних аргументів була робота театрів, кінотеатрів і концертних залів. За безпековими протоколами на футбольні матчі вітчизняної першості допускаються персонали обох команд, а також представників мас-медіа.

До слова, Міністр юстиції Франції Ерік Дюпон-Моретті запропонував довічно забороняти матчі через гомофобію.