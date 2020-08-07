Під час тренування сербської «Црвени Звезди» помер 27-річний баскетболіст



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Майкл Оджо був доволі яскравим гравцем Світлина - TalkBasket

За попередньою інформацією, причиною смерті Майкла Оджо став сердечний напад

27-річний форвард «Црвени Звезди» американець нігерійського походження Майкл Оджо помер сьогодні, 7 серпня в столиці Сербії.

Як повідомив офіційний сайт сербського гранда, причиною смерті біґмена, за попередньою інформацією, став серцевий напад, отриманий безпосередньо під час тренування команди.

216-сантиметровий Оджо був випускником Флориди-Стейт, звідки випустився в 2017 році.

Останні три сезони кар'єри він відіграв в Сербії, за белградські ФМП і «Црвену Звезду». Був чемпіоном Адріатичної Ліги і чемпіоном Сербії.