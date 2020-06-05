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    Український спортсмен взяв участь у протестах у США (відео)

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    Раніше Святослав Михайлюк ставив на підтримку протестувальників&nbsp;&laquo;чорний квадрат&raquo; - Український спортсмен взяв участь у протестах у США (відео)
    Раніше Святослав Михайлюк ставив на підтримку протестувальників «чорний квадрат»
    Фото - Instagram Святослава Михайлюка

    Святослав Михайлюк склав компанію тренерові і партнерові за командою

    Український баскетболіст клубу НБА «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк взяв участь у протестах проти расової дискримінації в США, які спалахнули після вбивства поліцейськими при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда. Хвиля протестів прокотилася по всій країні, а в деяких регіонах обернулася в масові заворушення і вандалізм.

    Михайлюк взяв участь у протесті разом зі своїм одноклубником Люком Кеннардом і головним тренером команди Двейном Кейсі.

    Раніше група українських спортовців підтримала флешмоб на підтримку протестів у США розміщенням у соцмережах «чорного квадрата».

     Читайте також: В Україні з’явиться ще один спортивний телеканал
    вандалізм баскетбол НБА расизм Святослав Михайлюк Детройт Пістонс
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