Український спортсмен взяв участь у протестах у США (відео)
Святослав Михайлюк склав компанію тренерові і партнерові за командою
Український баскетболіст клубу НБА «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк взяв участь у протестах проти расової дискримінації в США, які спалахнули після вбивства поліцейськими при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда. Хвиля протестів прокотилася по всій країні, а в деяких регіонах обернулася в масові заворушення і вандалізм.
Михайлюк взяв участь у протесті разом зі своїм одноклубником Люком Кеннардом і головним тренером команди Двейном Кейсі.
#Pistons coaches and players join peaceful protest March in downtown Detroit. pic.twitter.com/ktGY741E7v— Rod Beard (@detnewsRodBeard) June 4, 2020
Раніше група українських спортовців підтримала флешмоб на підтримку протестів у США розміщенням у соцмережах «чорного квадрата».