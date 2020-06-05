Український спортсмен взяв участь у протестах у США (відео)



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Раніше Святослав Михайлюк ставив на підтримку протестувальників «чорний квадрат» Фото - Instagram Святослава Михайлюка

Святослав Михайлюк склав компанію тренерові і партнерові за командою

Український баскетболіст клубу НБА «Детройт Пістонс» Святослав Михайлюк взяв участь у протестах проти расової дискримінації в США, які спалахнули після вбивства поліцейськими при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда. Хвиля протестів прокотилася по всій країні, а в деяких регіонах обернулася в масові заворушення і вандалізм.

Михайлюк взяв участь у протесті разом зі своїм одноклубником Люком Кеннардом і головним тренером команди Двейном Кейсі.

#Pistons coaches and players join peaceful protest March in downtown Detroit. pic.twitter.com/ktGY741E7v — Rod Beard (@detnewsRodBeard) June 4, 2020

Раніше група українських спортовців підтримала флешмоб на підтримку протестів у США розміщенням у соцмережах «чорного квадрата».