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    Підручний через один хибний постріл залишився без медалі Кубку світу

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    Дмитро Підручний біжить за часом лідерів сезону - Підручний через один хибний постріл залишився без медалі Кубку світу
    Дмитро Підручний біжить за часом лідерів сезону
    фото з відкритих джерел

    Капітан збірної України невдало пройшов вогневі рубежі у гонці переслідування

    В чоловічій гонці переслідування на етапі Кубку світу в Гохфільцені Дмитро Підручний боровся за медаль, проте не зміг закрити всі мішені в стрільбі стоячи і фінішував на 16 місці. На перших двох вогневих рубежах капітан нашої команди закрив усі мішені, проте два промахи на стійках не дозволили йому фінішувати у топ-20.

    Антон Дудченко та Артем Тищенко також пробігли по два кола штрафу, але якщо першому вдалося замкнути топ-30, то другий так і не пробився до залікової зони.

    Переможцем гонки став француз Кентен Фійон Має, який єдину незакриту мішень залишив на першій стрільбі. Друге місце посів його співвітчизник Емільєн Жаклен, а бронзу виборов швед Себастьян Самуельссон.

    Зазначимо, що відставання Підручного від Самуельсона склало 17 секунд – це ціна одного промаху на рубежі.

    Артем Прима, який в спринті був 17-м, на гонку переслідування не вийшов.

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    Теги: біатлон Дмитро Підручний Антон Дудченко
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    Підручний через один хибний постріл залишився без медалі Кубку світу