Скелетоніст Гераскевич виступить у Раді

Владислав Гераскевич виголосить промову з трибуни парламенту

Український скелетоніст Владислав Гераскевич виступить у парламенті у четвер, 26 лютого. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка.

Зазначається, що депутати запросили Гераскевича виголосити промову з трибуни Ради. Відповідну ініціативу підтримали 205 народних депутатів після серії резонансних подій навколо дискваліфікації спортсмена на зимових Олімпійських іграх. Виступ спортсмена відбудеться на початку пленарного дня.

Раніше Верхона Рада зверталася до Міжнародного олімпійського комітету з проханням підтримати скелетоніста Владислава Гераскевича та дозволити йому виступати в «шоломі пам'яті».

Нагадаємо, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) заборонив скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Олімпіаді 2026 у шоломі, на якому зображені вбиті російськими окупантами українські спортсмени та дискваліфікував його перед першим заїздом Олімпіади-2026 у скелетоні.

Згодом стало відомо, що спортивний арбітражний суд відхилив позов Гераскевича проти МОК у справі про дискваліфікацію.

МОК та міжнародна федерація бобслею та скелетону (IBSF) визнали те, що шолом Гераскевича «не відповідає Олімпійській хартії та Керівним принципам щодо вираження поглядів спортсменів».

Збірна України завершила свої виступи на зимовій Олімпіаді 2026 року без жодної медалі.

До слова, скелетоніст Владислав Гераскевич в ексклюзивному інтерв'ю «Главкому» прокоментував результати своїх суперників на Олімпіаді.