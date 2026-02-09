Асист Миколенка та гол Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Маліновського не допоміг «Дженоа» уникнути поразки

Минулого ігрового вікенду у складах своїх клубів на поле виходило восьмеро футболістів національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 7 лютого 2026 року в межах 25-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, автогол, результативна передача, жовта картка) переміг на виїзді «Фулгем» – 2:1, а «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 56-й хвилині) також у гостях обіграв «Ньюкасл» – 3:2.

У 24-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 74-й хвилині, гол) поступився вдома «Наполі» з рахунком 2:3.

У неділю, 8 лютого 2026 року у 22-му турі нідерландської Ередівізі Олександр Зінченко (вийшов на заміну на 76-й хвилині) оформив свій дебют за «Аякс» у гостьовому поєдинку проти АЗ (1:1).

У 21-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (замінений у перерві) розписала на полі «Севільї» нічию – 1:1.

У 21-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) і Георгія Судакова (вийшов на заміну на 73-й хвилині) перемогла на «Да Луж» «Алверку» (2:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)