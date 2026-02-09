Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Асист Миколенка та гол Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Асист Миколенка та гол Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників

Гол Маліновського не допоміг «Дженоа» уникнути поразки

Минулого ігрового вікенду у складах своїх клубів на поле виходило восьмеро футболістів національної збірної України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

У суботу, 7 лютого 2026 року в межах 25-го туру англійської Прем’єр-ліги «Евертон» Віталія Миколенка (повний матч, автогол, результативна передача, жовта картка) переміг на виїзді «Фулгем» – 2:1, а «Брентфорд» Єгора Ярмолюка (вийшов на заміну на 56-й хвилині) також у гостях обіграв «Ньюкасл» – 3:2.

У 24-му турі італійської Серії А «Дженоа» Руслана Маліновського (замінений на 74-й хвилині, гол) поступився вдома «Наполі» з рахунком 2:3.

У неділю, 8 лютого 2026 року у 22-му турі нідерландської Ередівізі Олександр Зінченко (вийшов на заміну на 76-й хвилині) оформив свій дебют за «Аякс» у гостьовому поєдинку проти АЗ (1:1).

У 21-му турі іспанської Ла Ліги «Жирона» Віктора Циганкова (повний матч) і Владислава Ваната (замінений у перерві) розписала на полі «Севільї» нічию – 1:1.

У 21-му турі португальської Прімейри «Бенфіка» Анатолія Трубіна (повний матч) і Георгія Судакова (вийшов на заміну на 73-й хвилині) перемогла на «Да Луж» «Алверку» (2:1).

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

  • Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Максим Коваль став вільним агентом у січні 2026 року
Колишній воротар «Динамо» може повернутися до України
6 лютого, 11:35
Колосков не вірить у швидке повернення російського футболу
Функціонер з РФ спрогнозував, коли футбол країни-агресора повернеться на міжнародну арену
1 лютого, 12:00
Аршавін (праворуч) відзначився скандальною поведінкою
Ексгравець збірної Росії з футболу поїхав до Марокко і назвав країну «дупою світу»
25 сiчня, 18:12
80-річний Луческу за свою кар'єру здобув 35 трофеїв
Екстренер «Шахтаря» та «Динамо» Луческу потрапив до лікарні в Румунії
23 сiчня, 10:30
Ніколо Пізіллі вперше у сезоні відзначився забитими м'ячами за «Рому»
«Хочеш перемагати – роби дубль». Результати сьомого туру Ліги Європи
23 сiчня, 01:09
Збірна України з футзалу стартує на Євро-2026 матчем проти вірменів
Україна – Вірменія: анонс гри Євро-2026 з футзалу
22 сiчня, 14:29
Лукас Ернандес у складі команди Франції ставав чемпіоном світу-2018
Гравець з команди Іллі Забарного звинувачується в незаконній експлуатації людей
21 сiчня, 23:33
У 2022 році, на своєму п'ятому Мундіалі, Мессі нарешті здобув титул чемпіона світу
Тренер збірної Аргентини оцінив шанси Мессі зіграти на шостому чемпіонаті світу
10 сiчня, 10:16
Попередню подібну акцію вболівальники організовували у березні минулого року
Ультрас «Манчестера Юнайтед» планують влаштувати акцію протесту проти керівництва
9 сiчня, 21:55

Новини

Асист Миколенка та гол Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Асист Миколенка та гол Маліновського. Підсумки вікенду для легіонерів збірної України
Лень відзначився вдалою грою у чемпіонаті Іспанії з баскетболу
Лень відзначився вдалою грою у чемпіонаті Іспанії з баскетболу
«Можу уявити, наскільки це жахлива ситуація». Як іноземні біатлоністи підтримали Україну
«Можу уявити, наскільки це жахлива ситуація». Як іноземні біатлоністи підтримали Україну
Ягупова набрала сім очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
Ягупова набрала сім очок у грі чемпіонату Туреччини з баскетболу
МОК прокоментував появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади
МОК прокоментував появу російського прапора на церемонії відкриття Олімпіади
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу
ЗСУ на фронті ліквідували майстра спорту Росії з кікбоксингу

Новини

Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
Сьогодні, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Вчора, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
7 лютого, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua