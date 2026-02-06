Головна Спорт Новини
Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди

Тренер «Ліона» розповів, коли Яремчук приєднається до команди
Паулу Фонсека поспілкувався з журналістами перед матчем проти «Нанта»
джерело: офіційний сайт «Ліона»

Роман Яремчук пропустить поєдинок із «Нантом», що відбудеться 7 лютого 2026 року

Головний тренер ліонського «Олімпіка» Паулу Фонсека розповів, що новачок клубу Роман Яремчук не допоможе йому в матчі проти «Нанта». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт «Ліона».

Про перехід Яремчука «Ліон» оголосив ще 2 лютого 2026 року. Центрфорвард уже пропустив домашній поєдинок із «Лавалем» (2:0) в 1/8 фіналу Кубка Франції, що відбувся двома днями пізніше. У виїзному матчі Ліги 1 проти «Нанта» 30-річний українець дебютувати також не зможе.

«Роман Яремчук приєднається до команди наступного тижня», – заявив Фонсека.

Дуель із «Нантом» відбудеться завтра, 7 лютого 2026 року, розпочавшись о 22:05 за київським часом. У 22-му турі чемпіонату Франції-2025/26 «Ліон» прийматиме «Ніццу» (15.02).

Підопічні Фонсеки в турнірній таблиці йдуть четвертими, за додатковими показниками поступаючись марсельському «Олімпіку». Лідер Ліги 1 ПСЖ зараз переважає «Ліон» і «Марсель» дев'ятьма очками, тоді як «Ланс» – двома.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що футбольні клуби встановили світовий трансферний рекорд.

