Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Реклама
Дмитро Луцков
glavcom.ua
Дмитро Луцков
google social img telegram social img facebook social img
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
Турецький гранд зустрінеться з дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів
джерело: офіційна сторінка «Фенербахче» у Facebook

Розповідаємо про один із найцікавіших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

19 лютого 2026 року, на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбулі турецький «Фенербахче» прийме англійський «Ноттінгем Форест» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги Європи УЄФА 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фенербахче» – «Ноттінгем Форест»

Шанси турецького гранда виглядають трохи привабливішими, вважають букмекери GGBET. На 15:40 19 лютого 2026 року коефіцієнт на потенційну перемогу «Фенербахче» склав 2,29. Тим часом на звитягу «Форест» заклали бал 3,34. Найменш вірогідним підсумком стала нічия з кефом 3,39. Протилежна ситуація склалася щодо проходу в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд «Ноттінгему» запропонували коефіцієнт 1,81. Можливий же вихід стамбульців оцінили балом 2,04. На тотал більше 3,0 виставили кеф 2,82.

Передматчевий стан команд

Протягом основного етапу турніру «Фенербахче» набрав 12 очок, у січні 2026 року завершивши його домашньою поразкою від «Астон Вілли» (0:1) та виїзною нічиєю з ФКСБ (1:1). «Ноттінгем Форест» у своїх восьми матчах Ліги Європи здобув 14 залікових балів, минулого місяця поступившись на виїзді «Бразі» (0:1) і розгромивши вдома «Ференцварош» (4:0).

Опісля «жовті канарки» оформили чотири перемоги поспіль на внутрішній арені. Зокрема, тричі стамбульці перемогли в чемпіонаті Туреччини. Звитяги над «Коджаеліспором» (2:0) та «Генчлербірлігі» (3:1). А от успіх у протистоянні з «Трабзонспором» (3:2) дозволив відчепити конкурента від чемпіонських перегонів.

А от «лісники» втрапили в смугу невдач. У чемпіонаті Англії «Ноттінгем» розійшовся миром із «Крістал Пелас» і «Вулвергемптон», а от «Лідсу» поступилися на виїзді (1:3). «Форест» лише на три очи випереджає зону вильоту та днями призначив нового тренера. Вітор Перейра став четвертим (!) фахівцем біля керма команди від початку сезону.

Історія очних зустрічей

«Фенербахче» й «Ноттінгем Форест» зустрінуться вперше в історії. Для англійців це перший суперник із Туреччини, тоді як турків – сьомий з Англії (21 матч, п'ять перемог, чотири нічиїх і 12 поразок).

Де дивитися матч «Фенербахче» – «Ноттінгем Форест»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

Тим часом УЄФА розпочала розслідування за мотивами скандалу в плей-офф Ліги чемпіонів. Нападник мадридського «Реала» Вінісіус Жуніор звинуватив у расизмі вінгера лісабонської «Бенфіки» Джанлуку Престіанні. Матч навіть переривали на 10 хвилин за спеціальним протоколом.

Раніше «Шахтар» закрив тренувальні збори перемогою над грузинським «Руставі». Голами в складі «гірників» Еліас (дубль) і Назарина. Загалом у Туреччині вітчизняний гранд провів шість поєдинків (чотири перемоги, дві поразки).

Нагадаємо, «Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій. Туран розраховує в плей-офф турніру на новачка Проспера Обаха та завсідника лазарету Лассіну Траоре. Вибули з переліку заявлених оборонці Мар'ян Фарина та Дієго Арройо.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).

Читайте також:

Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи ФК Фенербахче

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київське «Динамо» U-19 зазнало розгрому в турецькій Анталії
«Динамо» вилетіло з Юнацької ліги УЄФА після розгромної поразки
4 лютого, 12:53
М'яч використовуватимуть вже в плейоф Ліги чемпіонів
УЄФА презентувала м'яч фіналу Ліги чемпіонів
9 лютого, 17:50
«Гірники» готуються до 1/8 фіналу Ліги конференцій
«Шахтар» оновив заявку на Лігу конференцій
10 лютого, 11:17
УЄФА переміг «Реал» у битві за футбольне майбутнє
«Реал» підтвердив примирення з УЄФА
11 лютого, 17:29
УЄФА продовжує переказувати кошти країні-агресору
Росія отримала від УЄФА понад 9 млн євро виплат солідарності за сезон 2024/25
12 лютого, 16:18
Реакція Інфанітно на презент з України наразі невідома
Президент ФІФА отримав у подарунок понівечений після обстрілу Києва м'яч
13 лютого, 14:33
«Гірники» втримали переможний рахунок
«Шахтар» здобув непросту перемогу над віцечемпіоном Грузії у спарингу
13 лютого, 16:48
Арда Туран прагне завоювати трофей на євроарені
Туран озвучив пов'язану з «Шахтарем» головну мрію
16 лютого, 16:28
Вінісіуса на расовому ґрунті міг образити аргентинський півзахисник «Бенфіки» Джанлука Престіанні
Расистський скандал. УЄФА розпочала розслідування після матчу «Бенфіка» – «Реал»
Вчора, 16:41

Новини

Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
Трансфер колумбійського футболіста у клуб з Чечні було скасовано через проблеми з оплатою
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Юнацька збірна України з футболу перемогла Італію в товариській грі
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
Аргентинський тренер отримав суворе покарання за вибуховий характер
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
У Канаді школярі отримали дозвіл пропускати уроки заради перегляду хокею на Олімпіаді
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій
«Ягеллонія» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги конференцій

Новини

День державного герба України: історія свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Сьогодні, 07:45
Президент відповів, де пройдуть наступні переговори
Сьогодні, 03:53
Франція йде під воду: від підтоплень постраждали нові райони
Вчора, 16:31
Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
17 лютого, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
17 лютого, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну