«Фенербахче» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Розповідаємо про один із найцікавіших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

19 лютого 2026 року, на стадіоні «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбулі турецький «Фенербахче» прийме англійський «Ноттінгем Форест» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги Європи УЄФА 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Фенербахче» – «Ноттінгем Форест»

Шанси турецького гранда виглядають трохи привабливішими, вважають букмекери GGBET. На 15:40 19 лютого 2026 року коефіцієнт на потенційну перемогу «Фенербахче» склав 2,29. Тим часом на звитягу «Форест» заклали бал 3,34. Найменш вірогідним підсумком стала нічия з кефом 3,39. Протилежна ситуація склалася щодо проходу в 1/8 фіналу. На путівку в наступний раунд «Ноттінгему» запропонували коефіцієнт 1,81. Можливий же вихід стамбульців оцінили балом 2,04. На тотал більше 3,0 виставили кеф 2,82.

Передматчевий стан команд

Протягом основного етапу турніру «Фенербахче» набрав 12 очок, у січні 2026 року завершивши його домашньою поразкою від «Астон Вілли» (0:1) та виїзною нічиєю з ФКСБ (1:1). «Ноттінгем Форест» у своїх восьми матчах Ліги Європи здобув 14 залікових балів, минулого місяця поступившись на виїзді «Бразі» (0:1) і розгромивши вдома «Ференцварош» (4:0).

Опісля «жовті канарки» оформили чотири перемоги поспіль на внутрішній арені. Зокрема, тричі стамбульці перемогли в чемпіонаті Туреччини. Звитяги над «Коджаеліспором» (2:0) та «Генчлербірлігі» (3:1). А от успіх у протистоянні з «Трабзонспором» (3:2) дозволив відчепити конкурента від чемпіонських перегонів.

А от «лісники» втрапили в смугу невдач. У чемпіонаті Англії «Ноттінгем» розійшовся миром із «Крістал Пелас» і «Вулвергемптон», а от «Лідсу» поступилися на виїзді (1:3). «Форест» лише на три очи випереджає зону вильоту та днями призначив нового тренера. Вітор Перейра став четвертим (!) фахівцем біля керма команди від початку сезону.

Історія очних зустрічей

«Фенербахче» й «Ноттінгем Форест» зустрінуться вперше в історії. Для англійців це перший суперник із Туреччини, тоді як турків – сьомий з Англії (21 матч, п'ять перемог, чотири нічиїх і 12 поразок).

Де дивитися матч «Фенербахче» – «Ноттінгем Форест»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 19:45 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

