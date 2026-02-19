«Селтік» – «Штутгарт». Прогноз і анонс на матч 1/16 фіналу Ліги Європи

Розповідаємо про один із найбільш гостроцікавих матчів 1/16 фіналу Ліги Європи

19 лютого 2026 року, на «Селтік Парк» у Глазго шотландський «Селтік» прийматиме німецький «Штутгарт» у рамках першого матчу 1/16 фіналу плей-офф Ліги Європи УЄФА 2025/26. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Селтік» – «Штутгарт»

Лідером очікувань станом на 18:25 19 лютого 2026 року став «Штутгарт», переконані букмекери GGBET. На ймовірну перемогу швабів закладено коефіцієнт 1,96. Тим часом звитягу «Селтіка» оцінили балом 3,61. Схожий кеф підготували й на підсумкову нічию – 3,86 пункта. Ті ж симпатії залишаються у питанні виходу в 1/8 фіналу. Коефіцієнт на прохід німецького клубу склав 1,27. А от варіант путівки в наступний раунд для «кельтів» запропонували з балом 3,79. А от на підсумок події з тоталом менше 2,0 закладено кеф 3,98.

Передматчевий стан команд

Задля виходу до плей-офф у січні 2026 року «Селтік» зіграв унічию з «Болоньєю» на виїзді (2:2) і розібрався з «Утрехтом» удома (4:2), загалом набравши 11 очок. «Штутгарт» натомість мав 15 залікових балів, а протягом минулого місяця зазнав виїзної поразки від «Роми» (0:2) і впорався з «Янг Бойз» у домашньому матчі (3:2).

З того часу «кельти» стабілізували виступи на внутрішній арені. Підопічні Мартіна О'Ніла здолали «Данді» на шляху в чвертьфінал Кубка Шотландії, а в чемпіонаті оформили три перемоги. Щоправда, після успіху з «Фолкерком» (2:0) довелося докласти зусиль, щоб здолати «Лівінгстон» (2:1) і особливо «Кілмарнок» (3:2, поступаючись 0:2 до перерви). «Селтік» продовжує чемпіонські перегони.

Продовжив кубковий шлях і «Штутгарт». Шваби впевнено переграли «Гольштайн» (3:0) у 1/4 фіналу Кубка Німеччини. Зате в чемпіонаті між мінімальною перемогою над «Фрайбургом» і звитягою з «Кьольном» (3:1) затесалася поразка від «Санкт-Паулі» (1:2) в Гамбурзі. Та навіть з нею «автозаводці» залишаються в зоні Ліги чемпіонів у турнірній таблиці Бундесліги.

Історія очних зустрічей

«Селтік» і «Штутгарт» зустрінуться вперше з 2003 року й всього втретє загалом. Понад 23 роки тому в 1/8 фіналу Кубка УЄФА шотландці здолали німців удома (3:1) і поступилися їм на виїзді (2:3). Пізніше «кельти» дійшли до вирішального поєдинку турніру, в якому зазнали поразки від «Порту».

Де дивитися матч «Селтік» – «Штутгарт»

У прямому ефірі протистояння транслюватиме медіасервіс MEGOGO. Онлайн-відеотрансляція гри має розпочатися о 22:00 за київським часом на каналі «MEGOGO Футбол 1».

