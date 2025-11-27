«Динамо» поступилося «Омонії» у Лізі конференцій

В останніх п'яти поєдинках переможці минулого розіграшу УПЛ зуміли виграти лише одного разу

Невдалий період для киян триває

О 19:45 розпочався новий ігровий тиждень у третьому за силою клубному турнірі Європи – Лізі конференцій. Під час першого запуску київське «Динамо» грало проти кіпріотської «Омонії». Про це повідомляє «Главком».

До цього матчу що український клуб, що його суперники підходили з невиразним початком у Лізі конференцій: «Динамо» мало лише одну перемогу, у той час як «Омонія» – дві нічиї.

Першими почали проявляти ініціативу саме підопічні Олександра Шовковського, у яких з'явився момент одразу на сьомій хвилині. Тоді Владислав Кабаєв мав шанс забити, але воротар суперників парирував спробу українця. Але з плином часу динамівці втратили ініціативу у створенні небезпечних моментів, що вже незабаром позначилося на них.

Першу суттєву помилку «Динамо» зробило на тридцять другій хвилині, коли Денис Попов вирішив зробити підкат у штрафній зоні, що спричинило пенальті. Віллі Семедо не хотів втрачати такий шанс і переграв Руслана Нещерета, відкривши рахунок у матчі. Наприкінці першого тайму київський клуб знову мав небезпечний момент, автором якого цього разу був Микола Михайленко. Але, як і у випадку з Кабаєвим, Френсіс Узохо дотягнувся до м'яча і завадив киянам зрівняти рахунок.

У другому таймі «Динамо» знову пропустило після добивання з боку Ангелоса Неофіту, отримавши непросте завдання врятуватися за трохи більше ніж півгодини. Українському клубу так і не вдалося це зробити, тому з Кіпру він їде без очок з поразкою 0:2.

Наразі після чотирьох турів кияни посідають 27-е місце, вилетівши з зони проходу до плейоф. Свій наступний матч вони проведуть проти одного з найскладніших суперників на етапі ліги – «Фіорентини» – 11 грудня.

Ліга конференцій 2025/2026. Етап ліги. Четвертий тур

«Омонія» – «Динамо» 2:0 (1:0)

Голи: Семедо, 34, Неофіту, 59

Нагадаємо, збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».