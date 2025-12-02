Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»
Через пошкодження Олександр не допоміг національній команді в останніх матчах відбору до Чемпіонату світу-2026
фото: офіційний сайт ФК «Ноттінгем»

Олександр все ще проходить відновлення від неприємної травми паху, яку він отримав під час матчу Ліги Європи

Головний тренер «Ноттінгем Форест» Шон Дайч надав інформацію про травмованих гравців напередодні матчу Прем'єр-ліги проти «Вулвергемптона», який відбудеться у середу на стадіоні «Молінью». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу. 

Останніми тижнями «червоні» зіткнулися зі значною нестачею ключових гравців. Зокрема, у «Форест» були відсутні щонайменше дев'ять гравців основного складу з проблемами різної тривалості. Найбільш свіжим випадком проблем зі здоров'ям став пропуск матчу з «Брайтоном» від бразильця Мурільо після того, як його замінили під час переможного матчу Ліги Європи проти «Мальме» посеред тижня.

Напередодні виїзної гри до «Вулвз» Дайч підтвердив, що деякі гравці повертаються до тренувань, і висловив надію, що найближчими тижнями їхня кількість зросте.

Дайч повідомив про повернення двох гравців: «Ділан Баква щойно повернувся до тренувань, і Зінченко теж повернувся до групи, але сьогодні був його перший день тренувань, тож їм просто потрібно повернутися до щоденного тренувального процесу».  Він пояснив, що гравцям потрібен час, щоб відновити форму: «Коли ти травмований, ти не проводиш ті самі відновлювальні сесії після травми, поки не повернешся до першої команди. Тож їм потрібно трохи потренуватися, але вони знову на полі, і це радує». 

Щодо гравців, які відновлюються після більш тривалих травм, тренер зазначив: «Ола повернувся на поле, але всі знають, що для нього це більш довгострокова ситуація. Він досягає гарного прогресу, але ще не готовий. Дуглас йде одразу за ним, тож він теж ще не готовий, а Тайво – одразу за ним». 

Наостанок, Дайч підкреслив проблеми, спричинені великою кількістю травмованих: «Це проблеми, коли у вас довгий список травмованих; ви намагаєтеся маневрувати людьми та переконатися, що вони мають достатньо часу на полі, щоб бути достатньо у формі, аби не отримати повторну травму. Ми намагаємося цього досягти, але є кращі ознаки того, що ми повертаємо гравців на поле і вони тренуються з нами». 

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ноттінгем Олександр Зінченко

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Артем Довбик відзначився першим асистом за «Рому» в єврокубках
Асист Довбика та гегемонія данців. Чим запам'ятався четвертий раунд Ліги Європи?
7 листопада, 03:12
Для бажаючих зустрітися в Індії з восьмиразовим володарем «Золотого м'яча» створено турпакети
Мессі заробить більше $100 тис. за зустріч з вболівальниками в Індії
14 листопада, 18:41
Перший матч підопічні Володимира Пятенка зіграють 28 листопада зі збірною Шотландії
Жіноча збірна України з футболу проведе товариські поєдинки з Шотландією та Австрією
14 листопада, 19:02
Нашу збірну для продовження боротьби сьогодні влаштує лише перемога
Визначився стартовий склад збірної України на гру з Ісландією
16 листопада, 18:03
Циганков може подолати позначку у вісімдесят матчів за збірну в разі успішного виступу в плейоф відбору
Визначено «Лева матчу» гри Україна – Ісландія
16 листопада, 23:19
Головний арбітр гри Тоні Гаррінгтон одразу показав Геї червону картку за неспортивну поведінку
Все завершилося вилученням. Одноклубники Миколенка побилися між собою прямо на полі
25 листопада, 12:51
Гру «Шемрок» – «Шахтар» у прямому ефірі транслюватиме медіасервіс Megogo
«Шемрок» – «Шахтар»: де дивитися поєдинок Ліги конференцій
27 листопада, 11:19
«Рома» без Артема Довбика обіграла лідерів турнірної таблиці
Конкурентна боротьба триває. Підсумки п'ятого туру Ліги Європи
28 листопада, 01:19
Протистояння у чвертьфіналі складається з одного поєдинку
Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу
28 листопада, 13:51

Новини

Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»
Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»
Брутальні фанати «Ніцци» напали на гравців та персонал клубу
Брутальні фанати «Ніцци» напали на гравців та персонал клубу
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
Усик назвав суперника, з яким хоче провести наступний бій
В українському футболі вибухнув скандал через недопуск журналістки на гру Першої ліги
В українському футболі вибухнув скандал через недопуск журналістки на гру Першої ліги
НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
НОК України визначив найкращих спортсменів і тренерів листопада
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист
Двічі перемагав на Roland Garros. Пішов з життя легендарний італійський тенісист

Новини

«Сенсацій не буде». Президент прокоментував призначення нового очільника Банкової
Вчора, 18:45
Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua