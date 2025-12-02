Повернення все ближче: Зінченко відновив тренування в основній групі «Ноттінгема»

Через пошкодження Олександр не допоміг національній команді в останніх матчах відбору до Чемпіонату світу-2026

Олександр все ще проходить відновлення від неприємної травми паху, яку він отримав під час матчу Ліги Європи

Головний тренер «Ноттінгем Форест» Шон Дайч надав інформацію про травмованих гравців напередодні матчу Прем'єр-ліги проти «Вулвергемптона», який відбудеться у середу на стадіоні «Молінью». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Останніми тижнями «червоні» зіткнулися зі значною нестачею ключових гравців. Зокрема, у «Форест» були відсутні щонайменше дев'ять гравців основного складу з проблемами різної тривалості. Найбільш свіжим випадком проблем зі здоров'ям став пропуск матчу з «Брайтоном» від бразильця Мурільо після того, як його замінили під час переможного матчу Ліги Європи проти «Мальме» посеред тижня.

Напередодні виїзної гри до «Вулвз» Дайч підтвердив, що деякі гравці повертаються до тренувань, і висловив надію, що найближчими тижнями їхня кількість зросте.

Дайч повідомив про повернення двох гравців: «Ділан Баква щойно повернувся до тренувань, і Зінченко теж повернувся до групи, але сьогодні був його перший день тренувань, тож їм просто потрібно повернутися до щоденного тренувального процесу». Він пояснив, що гравцям потрібен час, щоб відновити форму: «Коли ти травмований, ти не проводиш ті самі відновлювальні сесії після травми, поки не повернешся до першої команди. Тож їм потрібно трохи потренуватися, але вони знову на полі, і це радує».

Щодо гравців, які відновлюються після більш тривалих травм, тренер зазначив: «Ола повернувся на поле, але всі знають, що для нього це більш довгострокова ситуація. Він досягає гарного прогресу, але ще не готовий. Дуглас йде одразу за ним, тож він теж ще не готовий, а Тайво – одразу за ним».

Наостанок, Дайч підкреслив проблеми, спричинені великою кількістю травмованих: «Це проблеми, коли у вас довгий список травмованих; ви намагаєтеся маневрувати людьми та переконатися, що вони мають достатньо часу на полі, щоб бути достатньо у формі, аби не отримати повторну травму. Ми намагаємося цього досягти, але є кращі ознаки того, що ми повертаємо гравців на поле і вони тренуються з нами».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».