Кенійський боксер помер після програного поєдинку

38-річний кенійський боксер Джейкоб Ойоко помер після бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Nairobi Times.

Боксер знепритомнів під час бою. На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні. Там медики констатували смерть боксера.

Кенійська професійна боксерська комісія розпочала незалежне розслідування, в його рамках будуть розглянуті проведені медичні огляди, умови проведення бою та рішення рефері.

Варто зазначити, що суперник Ойоко Джуліус Окуручі завдав йому ударів, коли Джейкоб вже не міг захищатися. Однак, рефері поєдинку все одно не зупиняв бій.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).