Кенійський боксер помер після програного поєдинку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Кенійський боксер помер після програного поєдинку
На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні

Кенійська професійна боксерська комісія розпочала незалежне розслідування щодо смерті Ойоко

38-річний кенійський боксер Джейкоб Ойоко помер після бою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Nairobi Times.

Боксер знепритомнів під час бою. На рингу Ойоко зробили штучне дихання, після чого доправили до лікарні. Там медики констатували смерть боксера.

Кенійська професійна боксерська комісія розпочала незалежне розслідування, в його рамках будуть розглянуті проведені медичні огляди, умови проведення бою та рішення рефері.

Варто зазначити, що суперник Ойоко Джуліус Окуручі завдав йому ударів, коли Джейкоб вже не міг захищатися. Однак, рефері поєдинку все одно не зупиняв бій.

Нагадаємо, 20-річна футболістка австрійського клубу «Блау-Вайс Лінц» Александра Віммер загинула у ДТП.

Віммер їхала за кермом автомобіля з 15-річною пасажиркою та зіткнулася з вантажівкою у тунелі Мона Ліза у Лінці. Пасажирка зазнала травм, і її відвезли до лікарні, Віммер померла на місці події.

56-річни водій вантажівки не постраждав.

Як повідомлялося, на фронті загинув титулований український легкоатлет Віталій Римарук.

26-річний метальник диску Віталій Римарук був чемпіоном України серед молоді та призером першості серед дорослих. Ще два роки тому Віталій тренувався і змагався. У нього залишилася дружина та маленька донька.

Віталій Римарук служив офіцером 1 бойової групи 4 групи спеціального призначення (парашутно-десантної) 4 окремого загону спеціального призначення з контрдиверсійної боротьби «Омега» Національної гвардії України.

Спецпризначенець загинув на Покровському напрямку (Донецька область).

Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Україна програла Литві у заключному матчі Чемпіонату світу з хокею
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Санкції в дії. Російська фігуристка не змогла скупитися в міланському аеропорту
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Спалений прапор і затримка на 20 хвилин. Матч другої Бундесліги завершився свавіллям фанів
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Ветерани запалили. Вайлдер переміг Чісору у поєдинку в Лондоні
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Стародубцева вийшла до першого у своїй кар'єрі фіналу турніру WTA
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи
Забарний провів сотий матч у найкращих футбольних лігах Європи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
