Пішов з життя тренер, який підготував одного з найкращих атлетів в історії України

Георгієві Миронюку було 72 роки

Сьогодні, 16 листопада, на Буковині перестало битися серце заслуженого тренера України з легкої атлетики Георгія Миронюка, спеціаліста, який підготував одного з найкращих стаєрів світу першого десятиліття 2000 років Івана Гешка.

Георгій Миронюк народився 29 грудня 1947 року в селі Нові Бросківці Сторожинецького району. Закінчив Львівський інститут фізичної культури.

З шкільних років почав займатися легкою атлетикою. Спершу під керівництвом Анатолія Гітмана, а потім – Ілларія Токарюка. Бігав середні дистанції в районі першого розряду. Як спортсмен великих успіхів не досяг, натомість дійшов до найвищого світового рівня як тренер.

Серед перших учнів, які заявили про себе на національній арені, були бігуни на середні дистанції Микола Сопко (переможець «колосівської» першості України) та Іван Остап’юк (свого часу був одним з найсильніших стіпльчезистів України).

Першим гучним тренерським успіхом став феноменальний юнацький рекорд СССР Олега Шимана (1968 р.н.) на дистанції 110 м з/б – 14,18 сек. Встановив він цей рекорд у липні 1985 року в Києві.

Ще декількох спортсменів приводив до перемог у національних змаганнях. Наприклад, Олександр Косован вигравав першість України серед ДЮСШ (400 м з/б), а Олександра Галицька – першість України серед школярів (середні дистанції). Вже за незалежності юнацьку першість України вигравав Юрій Боднар (3000 м), а Володимир Ковалик не раз ставав чемпіоном держави на дистанції 800 м.

Перший міжнародний успіх пов’язаний з ім’ям тепер найтитулованішого учня Івана Гешка, який у 2001 році виборов срібло на молодіжному чемпіонаті Європи на дистанції 1500 м. На цій же дистанції він першим серед східноєвропейців став призером чемпіонату світу. Під керівництвом Георгія Георгійовича Іван також виграв чемпіонат Європи-2005 та чемпіонат світу-2006 у приміщенні, неодноразово здобував медалі на європейських та світових змаганнях, покращував рекорди України (1500 м, 1 миля та 800 м), перемагав на етапах світового Гран-прі, «Золотої ліги» та інших представницьких міжнародних змаганнях. За підсумками 2006 року Гешко був названий найкращим спортсменом України.

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Джерело: Буковинський спортивний портал