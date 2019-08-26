Японський пловець помстився Олегу Лісогору через 18 років
На чемпіонаті світу в категорії Мастерс екс-рекордсмен світу зустрівся з суперником своїх молодих років
Одразу після розіграшу медалей чемпіонату світу з водних вдів спорту в південнокорейському Кванджу відбувся 18-й чемпіонат світу з водних видів спорту в категорії Мастерс. У змаганнях взяли участь більше 3000 плавців в усього світу, в тому числі 12 українських спортсменів цієї вікової групи.
Нашим майстрам вдалося потужно виступити на світовому форуму, здобувши 15 медалей: 3 золотих; 7 срібних; 5 бронзових.
Одну з них, срібло на дистанції 50 м брасом, виборов відомий український плавець семиразовий чемпіон світу з плавання, володар світових рекордів та двадцяти (!) золотих нагород чемпіонатів Європи – Олег Лісогор. Випередив екс-рекордсмена світу на його коронній дистанції суперник з Японії, з яким вони вже зустрічалися на блакитних доріжках під час професійної кар’єри. Враженнями від зустрічі Олег Лісогор поділився на своїй сторінці у Facebook.
«Хто б міг подумати...18 років тому відбувся мій перший чемпіонат cвіту в Японії (перше золото).
Підійшов японець Ріо Імаї і запитав, чи пам'ятаю я його - моя відповідь була негативною, а він нагадав це фото, та сказав, що тоді програв, але мрія виграти залишилася і сьогодні він це здійснив! Фантастика!
Чемпіонат Світу закінчено зі срібною медаллю!»
Окрім Олега Лісогора нагороди збірній України на чемпіонаті світу принесли такі спортсмени:
В'ячеслав Семгайкін:
- 3 золоті медалі (100м вільний стиль; 50м батерфляй; 100м батерфляй);
- 1 срібло (100м вільний стиль);
- 1 бронза (200м батерфляй).
Сергій Прилуцький:
- 3 срібні медалі (800м вільний стиль; 400м комплекс; 200м батерфляй);
- 1 бронза (400м вільний стиль).
Юлія Добровольська:
- 2 срібні медалі (100м вільний стиль; 100м на спині);
- 3 бронзові медалі (50м вільний стиль; 50м на спині; 200м на спині).