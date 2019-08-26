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    Японський пловець помстився Олегу Лісогору через 18 років

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    Олег Лісогор і Ріо Імаї: давні суперники знов помірялися силами, але тепер вже у ветеранському спорті - Японський пловець помстився Олегу Лісогору через 18 років
    Олег Лісогор і Ріо Імаї: давні суперники знов помірялися силами, але тепер вже у ветеранському спорті
    Фото із соцмереж

    На чемпіонаті світу в категорії Мастерс екс-рекордсмен світу зустрівся з суперником своїх молодих років

     Одразу після розіграшу медалей чемпіонату світу з водних вдів спорту в південнокорейському Кванджу відбувся 18-й чемпіонат світу з водних видів спорту в категорії Мастерс. У змаганнях взяли участь більше 3000 плавців в усього світу, в тому числі 12 українських спортсменів цієї вікової групи.

     Читайте також: Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів

    Нашим майстрам вдалося потужно виступити на світовому форуму, здобувши 15 медалей: 3 золотих; 7 срібних; 5 бронзових.

    Одну з них, срібло на дистанції 50 м брасом, виборов відомий український плавець семиразовий чемпіон світу з плавання, володар світових рекордів та двадцяти (!) золотих нагород чемпіонатів Європи – Олег Лісогор. Випередив екс-рекордсмена світу на його коронній дистанції суперник з Японії, з яким вони вже зустрічалися на блакитних доріжках під час професійної кар’єри. Враженнями від зустрічі Олег Лісогор поділився  на своїй сторінці у Facebook.

     «Хто б міг подумати...18 років тому відбувся мій перший чемпіонат cвіту в Японії (перше золото).

    Підійшов японець Ріо Імаї і запитав, чи пам'ятаю я його - моя відповідь була негативною, а він нагадав це фото, та сказав, що тоді програв, але мрія виграти залишилася і сьогодні він це здійснив! Фантастика!

    Чемпіонат Світу закінчено зі срібною медаллю!» 


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    2001 року на чемпіонаті світу з плавання в Японії Олег Лісогор виборов золото на дистанції 50 м брасом

    Окрім Олега Лісогора нагороди збірній України на чемпіонаті світу принесли такі спортсмени:

    В'ячеслав Семгайкін:

    - 3 золоті медалі (100м вільний стиль; 50м батерфляй; 100м батерфляй);

    - 1 срібло (100м вільний стиль);

    - 1 бронза (200м батерфляй).

    Сергій Прилуцький:

    - 3 срібні медалі (800м вільний стиль; 400м комплекс; 200м батерфляй);

    - 1 бронза (400м вільний стиль).

    Юлія Добровольська:

    - 2 срібні медалі (100м вільний стиль; 100м на спині);

    - 3 бронзові медалі (50м вільний стиль; 50м на спині; 200м на спині). 

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    З п’ятнадцяти нагород, здобутих українцями на чемпіонаті світу, три – золоті
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