Японський пловець помстився Олегу Лісогору через 18 років



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олег Лісогор і Ріо Імаї: давні суперники знов помірялися силами, але тепер вже у ветеранському спорті Фото із соцмереж

На чемпіонаті світу в категорії Мастерс екс-рекордсмен світу зустрівся з суперником своїх молодих років

Одразу після розіграшу медалей чемпіонату світу з водних вдів спорту в південнокорейському Кванджу відбувся 18-й чемпіонат світу з водних видів спорту в категорії Мастерс. У змаганнях взяли участь більше 3000 плавців в усього світу, в тому числі 12 українських спортсменів цієї вікової групи.

Українець Романчук виборов срібло чемпіонату світу з водних видів Читайте також:

Нашим майстрам вдалося потужно виступити на світовому форуму, здобувши 15 медалей: 3 золотих; 7 срібних; 5 бронзових.

Одну з них, срібло на дистанції 50 м брасом, виборов відомий український плавець семиразовий чемпіон світу з плавання, володар світових рекордів та двадцяти (!) золотих нагород чемпіонатів Європи – Олег Лісогор. Випередив екс-рекордсмена світу на його коронній дистанції суперник з Японії, з яким вони вже зустрічалися на блакитних доріжках під час професійної кар’єри. Враженнями від зустрічі Олег Лісогор поділився на своїй сторінці у Facebook.

«Хто б міг подумати...18 років тому відбувся мій перший чемпіонат cвіту в Японії (перше золото).

Підійшов японець Ріо Імаї і запитав, чи пам'ятаю я його - моя відповідь була негативною, а він нагадав це фото, та сказав, що тоді програв, але мрія виграти залишилася і сьогодні він це здійснив! Фантастика!

Чемпіонат Світу закінчено зі срібною медаллю!»





2001 року на чемпіонаті світу з плавання в Японії Олег Лісогор виборов золото на дистанції 50 м брасом

Окрім Олега Лісогора нагороди збірній України на чемпіонаті світу принесли такі спортсмени:

В'ячеслав Семгайкін:

- 3 золоті медалі (100м вільний стиль; 50м батерфляй; 100м батерфляй);

- 1 срібло (100м вільний стиль);

- 1 бронза (200м батерфляй).

Сергій Прилуцький:

- 3 срібні медалі (800м вільний стиль; 400м комплекс; 200м батерфляй);

- 1 бронза (400м вільний стиль).

Юлія Добровольська:

- 2 срібні медалі (100м вільний стиль; 100м на спині);

- 3 бронзові медалі (50м вільний стиль; 50м на спині; 200м на спині).

З п’ятнадцяти нагород, здобутих українцями на чемпіонаті світу, три – золоті