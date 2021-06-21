Світоліна повернулася до ТОП-5 світового рейтингу і зіграє в парі з Костюк

Еліна скористалася тим, що Софія Кенін не грала на минулому тижні

Перша ракетка України Еліна Світоліна хоча й вилетіла в першому колі трав’яного турніру в Берліні, повернулася до топ-5 світового рейтингу. Її конкурентка Софія Кенін не грала на минулому тижні і втратила багато очок. Тож тенісистки помінялися місцями.

Еліна готується до Уїмблдону і зіграє на турнірі в Істборні. Швидкі корти, щоправда, не її козир, проте, сподіватимемося, цього сезону результати на траві у неї покращаться.

В Істборні також виступить Марта Костюк, котра подолала сито кваліфікації. У рейтингу вона займає 67 місце.

Примітно, що Світоліна і Костюк зіграють у парних змаганнях в Істборні. Це при тому, що жодна з них у цій категорії грають нечасто. Можливо тому, що згідно рейтингу вони потрапляють на Олімпіаду. Не виключено, що там у них випаде нагода виступити не лише в одиночних змаганнях.

Раніше Світоліна виклала спокусливе фото свого настрою, а потім вбралася у шикарну сукню від українського дизайнера.