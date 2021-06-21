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    Світоліна повернулася до ТОП-5 світового рейтингу і зіграє в парі з Костюк

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    Еліна Світоліна вирішила перевірити себе в парних змаганнях - Світоліна повернулася до ТОП-5 світового рейтингу і зіграє в парі з Костюк
    Еліна Світоліна вирішила перевірити себе в парних змаганнях
    Фото з відкритих джерел

    Еліна скористалася тим, що Софія Кенін не грала на минулому тижні

    Перша ракетка України Еліна Світоліна хоча й вилетіла в першому колі трав’яного турніру в Берліні, повернулася до топ-5 світового рейтингу. Її конкурентка Софія Кенін не грала на минулому тижні і втратила багато очок. Тож тенісистки помінялися місцями.

    Еліна готується до Уїмблдону і зіграє на турнірі в Істборні. Швидкі корти, щоправда, не її козир, проте, сподіватимемося, цього сезону результати на траві у неї покращаться.

    В Істборні також виступить Марта Костюк, котра подолала сито кваліфікації. У рейтингу вона займає 67 місце.

    Примітно, що Світоліна і Костюк зіграють у парних змаганнях в Істборні. Це при тому, що жодна з них у цій категорії грають нечасто. Можливо тому, що згідно рейтингу вони потрапляють на Олімпіаду. Не виключено, що там у них випаде нагода виступити не лише в одиночних змаганнях.

    Раніше Світоліна виклала спокусливе фото свого настрою, а потім вбралася у шикарну сукню від українського дизайнера.

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    Теги: теніс Еліна Світоліна Марта Костюк
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    Світоліна повернулася до ТОП-5 світового рейтингу і зіграє в парі з Костюк