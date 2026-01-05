Головна Світ Економіка
Орбан припустив, коли з Росії можуть зняти санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Орбан припустив, коли з Росії можуть зняти санкції
Глава угорського уряду каже, що країна не підтримує санкційну політику ЄС, оскільки вона нібито негативно позначається на економіці Європи
фото: AP

Угорський премʼєр вважає, що до 2027 року «нинішня військова ситуація» закінчиться

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що санкції з Російської Федерації можуть бути знято до 2027 року. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву політика.

Глава угорського уряду заявив, що розраховує на припинення війни в Україні до 2027 року, після чого, на його думку, санкції проти Росії будуть скасовані, оскільки плани Європейського Союзу щодо заборони нафти та газу з РФ для Угорщини, мовляв, вкрай шкідливі.

«Ми сподіваємось, що до 2027 року нинішня військова ситуація закінчиться, встановиться збалансована нова ситуація між Росією та Україною і в результаті санкції буде знято» – каже він.

Крім того, Орбан заявив, що Будапешт планує подати до суду на Європейську комісію за «зловживання правовою базою».

Нагадаємо, Європейський Союз планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Нові обмеження мають посилити економічний тиск на Москву, унеможливити обхід чинних санкцій та покарати осіб і структури, причетні до воєнних злочинів, зокрема до примусової депортації українських дітей.

У пакеті передбачено запровадження нових обмежень на поїздки, а також замороження активів для фізичних і юридичних осіб, відповідальних за вивезення дітей з окупованих територій України та їхнє ідеологічне «перевиховання». Додаткові санкції мають торкнутися енергетичного сектору та банківської системи Росії. Також Брюссель працює над тим, щоб усунути наявні лазівки, які дозволяють обходити вже чинні санкції.

Окремо ЄС розглядає можливість запровадження заборони на імпорт російського урану. Це рішення може стати першим кроком до санкцій проти державної корпорації «Росатом».

Раніше угорський премʼєр-міністр Віктор Орбан, критикуючи рішення лідерів ЄС про надання кредиту на 90 млрд євро для Києва, висловив сумнів, що саме Російська Федерація здійснила напад на Україну. Віктор Орбан неодноразово називав фінансову допомогу ЄС «божевіллям».

До слова, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан припустив, що у 2026 році в Європі може розпочатися війна.

Теги: росія санкції Віктор Орбан

