П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»

Контракт «Байєра» із 34-річним півзахисником розрахований до 30 червня 2027 року

Іспанський футболіст Лукас Васкес став гравцем «Байєра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт леверкузенського клубу.

Контракт клубу із 34-річним півзахисником розрахований до 30 червня 2027 року. Васкес поповнив склад «Байєра» на правах вільного агента. Його угода з мадридським «Реалом» завершилася після закінчення сезону-2024/25.

«З нетерпінням чекаю на продовження шляху в «Байєрі», у клубі, про який мені багато розповідали Хабі Алонсо та Дані Карвахаль. «Байєр» націлений на перемогу і прагне найвищих цілей. Цей підхід відповідає моїм уявленням», – сказав Васкес.

Васкес за 10 сезонів у складі «Реала» завоював 23 трофеї, включаючи п'ять перемог у Лізі чемпіонів, чотири – у чемпіонаті Іспанії. Загалом у складі мадридського клубу він провів 402 матчі, забив 38 м'ячів. На рахунку хавбека також дев'ять ігор за збірну Іспанії.

