П'ятиразовий переможець Ліги чемпіонів продовжить кар'єру у «Байєрі»

Христина Жиренко
Христина Жиренко
Васкес за 10 сезонів у складі «Реала» завоював 23 трофеї
Контракт «Байєра» із 34-річним півзахисником розрахований до 30 червня 2027 року

Іспанський футболіст Лукас Васкес став гравцем «Байєра». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт леверкузенського клубу.

Контракт клубу із 34-річним півзахисником розрахований до 30 червня 2027 року. Васкес поповнив склад «Байєра» на правах вільного агента. Його угода з мадридським «Реалом» завершилася після закінчення сезону-2024/25.

«З нетерпінням чекаю на продовження шляху в «Байєрі», у клубі, про який мені багато розповідали Хабі Алонсо та Дані Карвахаль. «Байєр» націлений на перемогу і прагне найвищих цілей. Цей підхід відповідає моїм уявленням», – сказав Васкес.

Васкес за 10 сезонів у складі «Реала» завоював 23 трофеї, включаючи п'ять перемог у Лізі чемпіонів, чотири – у чемпіонаті Іспанії. Загалом у складі мадридського клубу він провів 402 матчі, забив 38 м'ячів. На рахунку хавбека також дев'ять ігор за збірну Іспанії.

Нагадаємо, київське «Динамо» розпочало плей-оф кваліфікації Ліги Європи з поразки. У виїзному матчі проти «Маккабі» Тель-Авів «біло-сині» програли з рахунком 1:3.

Як повідомлялося, головний тренер збірної України з футболу Сергій Ребров визначився зі списком футболістів, які готуватимуться до стартових поєдинків відбірного турніру чемпіонату світу проти Франції (5 вересня, Вроцлав, 21:45) та Азербайджану (9 вересня, Баку, 19:00).

До слова, донецький «Шахтар» зіграв внічию перший матч плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського «Серветта».

Поєдинок пройшов на Міському стадіоні імені Генрика Реймана у польському Кракові.

Донецький «Шахтар» розпочав плей-оф кваліфікації Ліги конференцій із нічиєї проти швейцарського «Серветта». Матч завершився з рахунком 1:1.

