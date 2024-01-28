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Плавчиня-трансгендер Томас хоче, щоб суд дозволив їй змагатися з жінками

Христина Жиренко
glavcom.ua
Плавчиня-трансгендер Томас хоче, щоб суд дозволив їй змагатися з жінками
Томас подала позов до Спортивного арбітражного суду (CAS)
фото: AP

25-річна американка Томас змінила стать на жіночу в 2020 році

Плавчиня-трансгендер Ліа Томас пішла в суд через заборону брати участь у жіночих турнірах.

25-річна американка Томас змінила стать на жіночу в 2020 році, після чого виграла низку змагань у США серед жінок.

Влітку 2022-го World Aquatics заборонила спортсменам-трансгендерам, які змінили стать вже у зрілому віці, брати участь у жіночих змаганнях. Для таких плавців Федерація створила окрему відкриту категорію.

Томас подала позов до Спортивного арбітражного суду (CAS).

«Пані Томас визнає, що чесна конкуренція є законною спортивною метою і деяке регулювання участі трансгендерних жінок у плаванні доречне.

Проте пані Томас стверджує, що оскаржувані положення є недійсними та незаконними, оскільки вони дискримінують її, суперечать Олімпійській хартії, Світовій конституції з водних видів спорту та швейцарському законодавству, включаючи Європейську конвенцію про права людини та Конвенцію про ліквідацію всіх форм дискримінації; і що така дискримінація не може бути виправдана як необхідна, розумна чи пропорційна для досягнення законної спортивної мети», – йдеться у повідомленні CAS.

Теги: плавання ЛГБТ трансгендер

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