Українка стала головним тренером збірної Канади з художнього плавання
Наразі 32-річна Волошина працює заступницею головного тренера національної збірної із художнього плавання США
Українська спортсменка Анна Волошина призначена головним тренером національної збірної команди Канади з художнього плавання. Про це оголосила федерація художнього плавання Канади.
«Анна Волошина – новий головний тренер національної команди із художнього плавання Канади. Вона розпочне виконувати свої обов’язки наступного місяця в основному тренувальному центрі команди у Монреалі», – йдеться у заяві.
Наразі 32-річна Волошина працює заступницею головного тренера національної збірної із художнього плавання США. Раніше вона також займалася із національною збірною Мексики.
Раніше повідомлялося, що український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи у сорочці з «плямою крові».
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