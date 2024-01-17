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Українка стала головним тренером збірної Канади з художнього плавання

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українка стала головним тренером збірної Канади з художнього плавання
Харків’янка Анна Волошина – десятиразова призерка Чемпіонату світу з художнього плавання
фото: sportevents.kharkiv.ua

Наразі 32-річна Волошина працює заступницею головного тренера національної збірної із художнього плавання США

Українська спортсменка Анна Волошина призначена головним тренером національної збірної команди Канади з художнього плавання. Про це оголосила федерація художнього плавання Канади.

«Анна Волошина – новий головний тренер національної команди із художнього плавання Канади. Вона розпочне виконувати свої обов’язки наступного місяця в основному тренувальному центрі команди у Монреалі», – йдеться у заяві.

Наразі 32-річна Волошина працює заступницею головного тренера національної збірної із художнього плавання США. Раніше вона також займалася із національною збірною Мексики.

Українка стала головним тренером збірної Канади з художнього плавання фото 1
Харків’янка Анна Волошина – десятиразова призерка Чемпіонату світу з художнього плавання. З 2010-го року вона здобувала медалі в одиночному, парному та командному плаванні на численних чемпіонатах світу та Європи. У 2017-році Волошина перейшла до кар’єри тренера й в 2019-му переїхала до США, де тренувала національну молодіжну збірну.

Раніше повідомлялося, що український фігурист виступив на Чемпіонаті Європи у сорочці з «плямою крові».

Теги: спорт Канада плавання

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