Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Президент Федерації волейболу відреагував на рішення Плотницького завершити кар’єру у збірній

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Президент Федерації волейболу відреагував на рішення Плотницького завершити кар’єру у збірній
27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні
фото: Volleyball World

Мельник: Плотницький заробляє великі гроші, а грати за збірну – ризик отримати травму

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник у коментарі Tribuna.com відреагував на рішення Олега Плотницького завершити кар’єру у збірній. Про це повідомляє «Главком».

Мельник зазначив, що був готовий до рішення Плотницького припинити грати за збірну.

«Те, що він планує покинути збірну, всі вже знали. Це його рішення. Він зі мною не радився, навіть не повідомляв мене. Якщо хтось думає, що це через мене... Хто зі мною добре знайомий, той в курсі моїх людських якостей. Виправдовуватись ні перед ким не збираюсь, ніколи цього не робив. Але це його рішення. Він заробляє великі гроші, а грати за збірну – ризик отримати травму. Я був готовий до такого рішення. Хоча на початку року ми включили його в заявку збірної, це був жест доброї волі. Він до останнього не відповідав на виклик, а потім надіслав список запитань. Наприклад, як буде фінансуватись збірна, чи буде медичне страхування. Так, ніби раніше страхування не було, а гравці жили на вокзалах. Ми відповіли, що відповіді на усі запитання надамо у перший день збору, після приїзду всіх гравців. Чи жалію я про це рішення Плотницького? Шкода, що так вийшло, але кожен вибирає свій шлях», – сказав Мельник.

Нагадаємо, 27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.

 

Теги: волейбол Олег Плотницький

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українська команда проведе четвертий сезон у Плюс-лізі з волейболу
«Барком-Кажани» здобули перемогу у вирішальній грі сезону
21 березня, 10:11
Перед останнім туром «Барком-Кажани» ідуть на 14-му місці у чемпіонаті Польщі
На «Барком-Кажани» очікує вирішальний поєдинок у чемпіонаті Польщі
20 березня, 17:15
Олег Плотницький повернеться до складу збірної України з волейболу
Президент Федерації волейболу України підтвердив приїзд Плотницького до складу збірної
19 березня, 15:11
Під керівництвом Веласко жіноча збірна Італії виграла золоті медалі на Олімпійських іграх 2024 року
Тренер збірної Італії з волейболу поскаржився на відсутність російських команд
18 березня, 11:10
«Сувалки» відмовилися грати з російськими клубами «Динамо» та «Нова»
Польський клуб знявся з волейбольного турніру в ОАЕ через участь команд із Росії
7 березня, 09:23
Андрій Романов був бойовим медиком
На фронті загинув український волейболіст Андрій Романов
2 березня, 10:41

Новини

Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону
Джима стала найкращою снайперкою Кубка світу з біатлону
Молодіжна збірна України в товариському поєдинку поступилася Польщі
Молодіжна збірна України в товариському поєдинку поступилася Польщі
Президент Федерації волейболу відреагував на рішення Плотницького завершити кар’єру у збірній
Президент Федерації волейболу відреагував на рішення Плотницького завершити кар’єру у збірній
Юнацька збірна України з футболу в товариському матчі обіграла Норвегію
Юнацька збірна України з футболу в товариському матчі обіграла Норвегію
Розклад чемпіонату України з біатлону: де дивитися всі гонки
Розклад чемпіонату України з біатлону: де дивитися всі гонки
Захисник збірної України вибув до кінця сезону через травму
Захисник збірної України вибув до кінця сезону через травму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
192K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 березня 2025
46K
Європа вдягає піксель. «Демілітаризація» Путіна отримала несподіваний ефект
35K
Максим Козицький розлучився з дружиною: подробиці особистого життя очільника Львівської ОВА
26K
Туреччина і Єгипет можуть видихнути: росіяни знайшли нову країну для відпочинку
24K
Ігор Білозір – 70. Перша дружина композитора назвала людину, якій належать авторські права на всі його пісні

Новини

25 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала більше двох годин
Вчора, 23:26
Ракетна атака на Суми та підписання закону про підвищення акцизів. Головне за 24 березня
Вчора, 20:50
У Газі ізраїльські військові ліквідували кількох ватажків ХАМАС
Вчора, 08:14
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:40
24 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:10

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua