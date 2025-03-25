Президент Федерації волейболу відреагував на рішення Плотницького завершити кар’єру у збірній

Мельник: Плотницький заробляє великі гроші, а грати за збірну – ризик отримати травму

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник у коментарі Tribuna.com відреагував на рішення Олега Плотницького завершити кар’єру у збірній. Про це повідомляє «Главком».

Мельник зазначив, що був готовий до рішення Плотницького припинити грати за збірну.

«Те, що він планує покинути збірну, всі вже знали. Це його рішення. Він зі мною не радився, навіть не повідомляв мене. Якщо хтось думає, що це через мене... Хто зі мною добре знайомий, той в курсі моїх людських якостей. Виправдовуватись ні перед ким не збираюсь, ніколи цього не робив. Але це його рішення. Він заробляє великі гроші, а грати за збірну – ризик отримати травму. Я був готовий до такого рішення. Хоча на початку року ми включили його в заявку збірної, це був жест доброї волі. Він до останнього не відповідав на виклик, а потім надіслав список запитань. Наприклад, як буде фінансуватись збірна, чи буде медичне страхування. Так, ніби раніше страхування не було, а гравці жили на вокзалах. Ми відповіли, що відповіді на усі запитання надамо у перший день збору, після приїзду всіх гравців. Чи жалію я про це рішення Плотницького? Шкода, що так вийшло, але кожен вибирає свій шлях», – сказав Мельник.

Нагадаємо, 27-річний український волейболіст Олег Плотницький оголосив про завершення кар’єри в національній збірній Україні.

«Я прийняв непросте, але виважене рішення. Моя історія як гравця національної збірної України добігла завершення. Для мене настав час рухатися далі – іншим шляхом, але цей шлях завжди буде пов’язаний із розвитком волейболу. Я залишаюся вірним цій грі. І, хто знає, у збірній України ми ще обов’язково побачимось – питання лише, в якому з можливих амплуа. Я завжди прагнув тільки найкращого для нашої національної команди. І далі робитиму все, що в моїх силах, аби український волейбол розвивався, міцнів та надихав. Дякую всім за підтримку. Я відчував її скрізь – у кожному місті, у кожній залі, в кожній частині земної кулі, де б ми не грали. Ви назавжди залишаєтеся моєю командою», – написав Плотницький.