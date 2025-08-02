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Борчиня Петрів здобула бронзу чемпіонату світу U17

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Борчиня Петрів здобула бронзу чемпіонату світу U17
Соломія Петрів (ліворуч) у вазі до 69 кг через втішну сутичку пробилася до малого фіналу

У поєдинку за третє місце українка перемогла суперницю з Індії

Юна українська борчиня Соломія Петрів – бронзова призерка чемпіонату світу U-17. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian sports.

Завершилися змагання у жіночій боротьбі. За медалі боролися дві юні українки.

Соломія Петрів у вазі до 69 кг через втішну сутичку пробилася до малого фіналу. У поєдинку за третє місце українка перемогла суперницю з Індії та здобула бронзову нагороду.

У категорії до 46 кг у матчі за бронзу поступилася грекині і стала у підсумку п'ятою Каміла Кучма.

Не залишиться без нагород збірна України і у вільній боротьбі. У вазі до 80 кг до фіналу вийшов Артур Костюк.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: спорт жіноча боротьба

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