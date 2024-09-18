Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)

МВС та МЗС України розбереться в обставинах інциденту

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Він доручив міністрам закордонних справ та внутрішніх справ негайно розібратися в інциденті.

«Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Завдяки швидким діям українських дипломатів та правоохоронців, Олександра Усика було звільнено, і він більше не перебуває під вартою», – написав Зеленський.

Президент Зеленський отримав підтвердження, що ситуація вирішена, і чемпіон вільний.

Згодом промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, повідомив, що ситуація із затриманням чемпіона у краківському аеропорту була непорозумінням і Усик вже на волі.

«Усик - вільний. Це непорозуміння», – зазначив Красюк у своєму Instagram.

Директор команди Усика, Сергій Лапін, також підтвердив, що все добре, і пояснив інцидент недбалістю служби митного контролю.

«Не переживайте, все добре. Служба митного контролю знехтувала своїми обов'язками», – написав Лапін у соцмережі.

Наразі деталі інциденту та причини затримання залишаються невідомими.

Нагадаємо, Українського боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова (відео).