Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)
фото: скріншот

МВС та МЗС України розбереться в обставинах інциденту

Абсолютний чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик був звільнений після затримання в аеропорту Кракова у вівторок ввечері. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський.

Він доручив міністрам закордонних справ та внутрішніх справ негайно розібратися в інциденті.

«Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина й чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Сибізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Завдяки швидким діям українських дипломатів та правоохоронців, Олександра Усика було звільнено, і він більше не перебуває під вартою», – написав Зеленський.

Президент Зеленський отримав підтвердження, що ситуація вирішена, і чемпіон вільний.

Згодом промоутер Олександра Усика, Олександр Красюк, повідомив, що ситуація із затриманням чемпіона у краківському аеропорту була непорозумінням і Усик вже на волі.

«Усик - вільний. Це непорозуміння», – зазначив Красюк у своєму Instagram.

Директор команди Усика, Сергій Лапін, також підтвердив, що все добре, і пояснив інцидент недбалістю служби митного контролю.

Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено) фото 1

«Не переживайте, все добре. Служба митного контролю знехтувала своїми обов'язками», –  написав Лапін у соцмережі.

Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено) фото 2

Наразі деталі інциденту та причини затримання залишаються невідомими.

Нагадаємо, Українського боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова (відео).

Теги: аеропорт Володимир Зеленський Олександр Усик президент Польша

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

27 серпня 2024 року, відбулася пресконференція президента України Володмира Зеленського
Пресконференція Зеленського. Кілька суто фахових спостережень
28 серпня, 16:00
Петиція про присвоєння Героя України (посмертно) мовознавиці Ірині Фаріон ближче до четвертої години 4 вересня зібрала достатню кількість голосів
Героя України – Ірині Фаріон. Як Банкова гальмувала петицію Розслідування
4 вересня, 21:00
Зеленський пообіцяв надалі зміцнювати Україну та суспільство
Заборона Московської церкви: Зеленський прокоментував ухвалення закону
20 серпня, 16:35
Джастін Трюдо і Володимир Зеленський під час зустрічі в Києві, 2023 р.
Зеленський нагородив Трюдо почесною відзнакою
24 серпня, 11:56
Захоплення літака глави іноземної держави – нечуваний випадок для кримінальних справ
США арештували літак президента Венесуели Мадуро – CNN
2 вересня, 19:48
Президент наголосив, що все, що зараз відбувається у Курській області, – це не імпровізація, а чітка операція
Україна застосувала план «А»: Зеленський прокоментував операцію ЗСУ на Курщині
5 вересня, 14:00
Політика судять за неприйстойний жест президенту Володимиру Зеленському у сесійній залі
Справа про «середній палець». Суд наказав начальнику поліції знайти Гео Лероса
6 вересня, 08:24
Зеленський дорікнув Заходу в тому, що він занадто «боїться» навіть порушувати питання про можливість збивати російські ракети і безпілотники, націлені на Україну
Зеленський розповів про майбутню зустріч із Байденом: про що говоритимуть
13 вересня, 16:42
Байден висловив полегшення від того, що Трамп у безпеці
Байден провів розмову з Трампом після ймовірного замаху
Вчора, 04:53

Новини

Усик вперше прокоментував своє затримання в Польщі
Усик вперше прокоментував своє затримання в Польщі
Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)
Поліція відпустила Усика після затримання в аеропорту Кракова – Зеленський (оновлено)
Українського боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова (відео)
Українського боксера Олександра Усика поліцейські затримали в аеропорту Кракова (відео)
Олімпійські ігри: Париж підрахував прибутки
Олімпійські ігри: Париж підрахував прибутки
Ліга Чемпіонів повертається: що варто знати про оновлений формат турніру
Ліга Чемпіонів повертається: що варто знати про оновлений формат турніру
Раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Карцан
Раптово помер 25-річний чемпіон України з боксу Карцан

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
59K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 вересня: ситуація на фронті
26K
Комбат Роберт Бровді (Мадяр): За пів року пілоти дронів будуть не потрібні
23K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Сербський дзюдоїст отримав дискваліфікацію за те, що перехрестився під час Олімпіади
14K
Скільки українців готові переїхати до США або ЄС: дані опитування вразили
12K
Росіяни готують наступ на Харківщині: Третя штурмова оцінила ситуацію

Новини

Дощі та пориви вітру: прогноз погоди на 17 вересня
Вчора, 05:00
«Я українка, але русская». Як військова комендатура на Курщині збирає списки охочих на евакуацію (відео)
16 вересня, 16:25
Друга за ніч повітряна тривога тривала більше трьох годин
16 вересня, 05:13
Санкції проти в Росії в IT-галузі, скасування показу російського фільму в Торонто: головне за ніч
13 вересня, 07:19
Масована атака «шахедів», заяви щодо зняття обмежень на удари по РФ: головне за ніч
12 вересня, 07:08
Грози та дощі накриють Україну: прогноз погоди на 12 вересня
12 вересня, 06:38

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua