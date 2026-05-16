Головна Спорт Новини
search button user button menu button

«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ

Реклама
Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
google social img telegram social img facebook social img
«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ
Андрій Ярмоленко (в центрі) наблизився до статусу найкращого бомбардира УПЛ усіх часів
фото: ФК «Динамо»
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Столичний гранд проекзаменує аутсайдера першості

Сьогодні, 16 травня, «Полтава» прийме київське «Динамо» в рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полтава» – «Динамо»

Безумовним лідером симпатій на 9:10 16 травня стали кияни, переконані букмекери GGBET. На ймовірну звитягу полтавців запропоновано коефіцієнт 30,9. Натомість на перемогу «біло-синіх» закладено кеф 1,09. На підсумкову нічию виставлено бал 12,72. Розгромна перемога «Динамо» (3:0) оцінена кефом 6,58. Зате на тотал більше 5,0 закладено коефіцієнт 3,42.

Передматчевий стан команд

Головний поєдинок сезону на підопічних Ігоря Костюка чекатиме 20 травня у фіналі Кубка України. Натомість результати «біло-синіх» в УПЛ відійшли на другий план. Після поразки в принциповому протистоянні з донецьким «Шахтарем» (1:2) із голом форварда Пономаренка «Динамо» розписало нічию з черкаським ЛНЗ (0:0). Злегка реабілітувалися кияни в протистоянні з ковалівським «Колосом» (2:1). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Михавко та вінгер Ярмоленко.

Натомість «Полтава» в останніх трьох турах набрали лише одне очко. Аутсайдер першості розписав феєричну нічию (3:3) з криворізьким «Кривбасом». Голами в складі дебютанта елітного дивізіону до свого активу записали оборонець Коцюмака, нападник Сухоручко та хавбек Сад. А от тим же «Шахтарю» (0:4) та ЛНЗ «Полтава» нічого протиставити не змогла та залишилася пасти задніх у турнірній таблиці.

Реклама. 21+

Київське «Динамо» має амбітні плани на другу частину сезону із титульним партнером – GGBET. Їх об’єднує спільне бачення гарної гри: майстерність, емоції фанів і любов до матчів футболу. Саме з цього народжується GG-досвід, який букмекерський бренд прагне дарувати вболівальникам.

Орієнтовні склади команд

«Полтава»: Мінчев – Ухань, Підлепич, Місюра, Савенков – Плахтир, Даниленко – Одарюк, Сад, Вівдич – Сухоручко

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Волошин – Пономаренко

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд цього сезону перетнулися вперше. У першому колі «Полтава» цілком скористалася кризою столичного гранда та завдала киянам поразки в гостях (2:1). Відкрив рахунок під завісу першого тайму півзахисник Одарюк. У середині другої половини подвоїв перевагу команди Павла Матвійченка оборонець Місюра. Хавбек «Динамо» Яцик зумів лише підсолодити гіркоут сенсаційної невдачі «біло-синіх».

Де дивитися матч «Полтава» – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на популярних OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.

УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ. ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ.

Бренд GGBET – ліцензований оператор азартних ігор в Україні. Діяльність здійснюється відповідно до Ліцензії КРАІЛ №128 від 08.08.2023 (букмекерська діяльність) та №129 від 08.08.2023 (онлайн-казино).
Відповідальність за достовірність інформації у рекламі несе рекламодавець
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Полтава» УПЛ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Лівії футбольна гра завершилася заворушеннями
Розгнівані футбольні фанати підпалили офіс прем'єр-міністра Лівії
Вчора, 11:08
«Гірники» повернулися на трон УПЛ
«Шахтар» достроково став чемпіоном України
10 травня, 17:21
Ніклас Зюле вирішив зав'язати з великим футболом
Переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» сенсаційно завершить кар'єру в 30 років
7 травня, 14:54
Коббі Мейну входить в подальші плани МЮ
«Манчестер Юнайтед» офіційно пролонгував перспективного півзахисника
30 квiтня, 16:00
Президент швейцарського «Сьона» Крістіан Константін зробив скандальну заяву
Президент швейцарського «Сьона» заявив, що клуб хоче провести гру з російською командою
29 квiтня, 12:52
Лізе Клавенесс виступає за невтручання політики у футбол
Очільниця норвезького футболу запропонувала скасувати Премію миру від ФІФА
27 квiтня, 18:55
Мирон Маркевич готовий відновити тренерську кар’єру заради збірної
В УАФ вже обрали трьох кандидатів на посаду тренера збірної України – ЗМІ
27 квiтня, 17:45
Мохамед Салах навряд уявляв прощання з «червоними» таким
Салах імовірно провів останній матч у кар'єрі за «Ліверпуль»
27 квiтня, 11:25
Хосеп Гвардіола має варіант продовження кар’єри після відходу з «Ман Сіті»
Гвардіола готовий влітку очолити топову європейську збірну
24 квiтня, 14:39

Новини

«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ
«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ
Очільник Федерації бобслею Росії Пегов взяв участь у вшануванні ліквідованих окупантів
Очільник Федерації бобслею Росії Пегов взяв участь у вшануванні ліквідованих окупантів
Світоліна – Гофф: де та коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі
Світоліна – Гофф: де та коли дивитися фінал турніру WTA 1000 в Римі
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
Бекхем став першим британським спортсменом-мільярдером
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
У Києві може знову відбутися Чемпіонат Європи зі стрибків у воду
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу
«У нас ..., а не півзахисники». Легенда збірної СРСР розкритикував рівень російського футболу

Новини

Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
Сьогодні, 06:20
В окремих областях України грози з градом: погода на 16 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 22:50
Китай заявляє, що зустрічі з Трампом дали «значні результати»
Вчора, 21:45
В окремих областях України дощитиме: погода на 15 травня 2026
Вчора, 05:59
Президент Зеленський і правозахисниця Матвійчук отримають від Євросоюзу найвищу нагороду
14 травня, 22:15

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua

Підтвердження віку

На цій сторінці може бути розміщена реклама азартних ігор.

Продовжуючи використовувати сторінку, ви підтвердуєте, що:

  • Вам виповнилося 21 рік.
  • Ви погоджуєтеся на перегляд такої реклами.
На головну