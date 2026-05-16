«Полтава» – «Динамо». Прогноз і анонс на матч 29 туру УПЛ

Столичний гранд проекзаменує аутсайдера першості

Сьогодні, 16 травня, «Полтава» прийме київське «Динамо» в рамках 29-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полтава» – «Динамо»

Безумовним лідером симпатій на 9:10 16 травня стали кияни, переконані букмекери GGBET. На ймовірну звитягу полтавців запропоновано коефіцієнт 30,9. Натомість на перемогу «біло-синіх» закладено кеф 1,09. На підсумкову нічию виставлено бал 12,72. Розгромна перемога «Динамо» (3:0) оцінена кефом 6,58. Зате на тотал більше 5,0 закладено коефіцієнт 3,42.

Передматчевий стан команд

Головний поєдинок сезону на підопічних Ігоря Костюка чекатиме 20 травня у фіналі Кубка України. Натомість результати «біло-синіх» в УПЛ відійшли на другий план. Після поразки в принциповому протистоянні з донецьким «Шахтарем» (1:2) із голом форварда Пономаренка «Динамо» розписало нічию з черкаським ЛНЗ (0:0). Злегка реабілітувалися кияни в протистоянні з ковалівським «Колосом» (2:1). Забитими м'ячами відзначилися оборонець Михавко та вінгер Ярмоленко.

Натомість «Полтава» в останніх трьох турах набрали лише одне очко. Аутсайдер першості розписав феєричну нічию (3:3) з криворізьким «Кривбасом». Голами в складі дебютанта елітного дивізіону до свого активу записали оборонець Коцюмака, нападник Сухоручко та хавбек Сад. А от тим же «Шахтарю» (0:4) та ЛНЗ «Полтава» нічого протиставити не змогла та залишилася пасти задніх у турнірній таблиці.

Орієнтовні склади команд

«Полтава»: Мінчев – Ухань, Підлепич, Місюра, Савенков – Плахтир, Даниленко – Одарюк, Сад, Вівдич – Сухоручко

«Динамо»: Нещерет – Коробов, Захарченко, Михавко, Дубінчак – Михайленко – Ярмоленко, Піхальонок, Шапаренко, Волошин – Пономаренко

Історія очних зустрічей

Турнірні шляхи команд цього сезону перетнулися вперше. У першому колі «Полтава» цілком скористалася кризою столичного гранда та завдала киянам поразки в гостях (2:1). Відкрив рахунок під завісу першого тайму півзахисник Одарюк. У середині другої половини подвоїв перевагу команди Павла Матвійченка оборонець Місюра. Хавбек «Динамо» Яцик зумів лише підсолодити гіркоут сенсаційної невдачі «біло-синіх».

Де дивитися матч «Полтава» – «Динамо»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на популярних OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 13:00 за київським часом.