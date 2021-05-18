Помер легендарний адміністратор київського «Динамо»

На 79-му році життя помер багаторічний адміністратор ФК «Динамо» (Київ) Олександр Чубаров

На 79-му році життя помер багаторічний адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров, повідомляє офіційний сайт клубу.

«Організаторські здібності Олександра Чубарова, його глибоке знання футболу та всіх спортивних процесів високо цінували в клубі. Наш великий тренер Валерій Васильович Лобановський довгі роки довіряв вирішення складних питань і завдань саме адміністратору Чубарову», – зазначив президент Динамо Ігор Суркіс, який висловив співчуття рідним і близьким Олександра Федоровича.

Додамо, що Чубаров почав роботу в клубі ще у 1980-х роках та вніс вагомий внесок в розвиток і успіхи столичної команди. Встиг попрацювати і головним тренером жіночої команди клубу, а також очолював селекційний відділ. В середині 90-х років Чубаров вів переговори з Валерієм Лобановським про повернення до тренерської роботи в Києві. Батько Чубарова, Федір Іванович, в 30-ті роки грав за київський «Желдор».