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    Помер легендарний адміністратор київського «Динамо»

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    Помер легендарний адміністратор київського «Динамо»

    На 79-му році життя помер багаторічний адміністратор ФК «Динамо» (Київ) Олександр Чубаров

    На 79-му році життя помер багаторічний адміністратор київського Динамо Олександр Чубаров, повідомляє офіційний сайт клубу.

    «Організаторські здібності Олександра Чубарова, його глибоке знання футболу та всіх спортивних процесів високо цінували в клубі. Наш великий тренер Валерій Васильович Лобановський довгі роки довіряв вирішення складних питань і завдань саме адміністратору Чубарову», – зазначив президент Динамо Ігор Суркіс, який висловив співчуття рідним і близьким Олександра Федоровича.

    Додамо, що Чубаров почав роботу в клубі ще у 1980-х роках та вніс вагомий внесок в розвиток і успіхи столичної команди. Встиг попрацювати і головним тренером жіночої команди клубу, а також очолював селекційний відділ. В середині 90-х років Чубаров вів переговори з Валерієм Лобановським про повернення до тренерської роботи в Києві. Батько Чубарова, Федір Іванович, в 30-ті роки грав за київський «Желдор».

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Помер легендарний адміністратор київського «Динамо»