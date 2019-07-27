Помер один із найстарших футболістів України



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Михайло Горовецький прожив 93 роки Фото із соцмереж

Михайло Горовецький стояв біля витоків олександрійського футболу

На 93-му році пішов з життя легендарний олександрійський футболіст Михайло Горовецький.

Горовецький стояв біля витоків олександрійського футболу. За місцевий «Шахтар» він виступав з 1945-го по 1955 роки.

«Приїхавши на батьківщину після війни, я відразу пішов на футбольне поле навіть не перевдягнувшись у цивільний одяг, - згадував Михайло Платонович. - Спостерігаючи за футболістами, які тоді тренувались на полі, до моїх ніг випадково прикотився м’яч. Підхопивши його, я почав жонглювати. До мене підійшов тренер і запросив на наступне тренування. Так і розпочалася моя футбольна кар’єра».

Найцпам'ятнішим матчем «Шахтаря» Горовецький вважав гру з «Чорноморцем» в Одесі.

«То був півфінал кубкового турніру, а фінал мав відбутись в Олександрії, - згадував Михайло Платонович. - Якщо б ми програли, нам було би дуже соромно перед власними вболівальниками. На стадіоні в Одесі було дуже багато народу. Всі трибуни були вщент заповнені. Навіть за стадіоном збиралися люди, щоб якось зазирнути на футбольне поле. Одеські вболівальники перед матчем насміхалися з нас, що ми сільська команда, що «Чорноморець» нам заб’є «повну торбу» голів і ми ні з чим повернемось додому. Ви навіть не можете собі уявити, яке було їх розчарування по завершенню матчу, адже ми здобули переконливу перемогу з рахунком 5:0».

Не дивлячись на похилий вік, легендарний олександрійський капітан пильнував за успіхами своєї команди й не пропускав практично жодного домашнього матчу сучасної «Олександрії», радів здобуттє командою Володимира Шарана бронзит чемпіонату України-2018/2019.

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