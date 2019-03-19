Затверджено план-календар II етапу Прем'єр-ліги та Кубка України



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Народна Правда

Були здійснені зміни через президентські вибори

На засіданні Виконавчого комітету ФФУ зі змінами був затверджений план-календар II етапу чемпіонату УПЛ.

Зміни в календарі ІІ етапу були здійснені на підставі листа Національної поліції України від 14.01.2019, згідно з яким у період з 28 березня по 2 квітня та (у разі другого туру виборів) з 19 по 23 квітня 2019 року максимальна кількість правоохоронців будуть залучені на виборах Президента України.

Відповідний проект змін до календаря ІІ етапу чемпіонату УПЛ був затверджений Загальними зборами Учасників УПЛ і Виконкомом ФФУ.

Базові дати II етапу чемпіонату УПЛ:

23 тур — 3 квітня

24 тур — 13 квітня

25 тур — 24 квітня

26 тур — 28 квітня

27 тур — 4 травня

28 тур — 11 травня

29 тур — 19 травня

30 тур — 22 травня

31 тур — 26 травня

32 тур — 30 травня

Матчі плей-оф — 4, 8 червня.

Базові дати Кубка України:

1/4 фіналу — 6 квітня, фінал — 15 травня. Базова дата 1/2 фіналу буде визначена додатково.

Нагадаємо, що до першої шістки пробилися «Шахтар», «Динамо», «Олександрія», «Зоря», «Львів» і «Маріуполь». У свою чергу, «Десна», «Ворскла», «Карпати», «Олімпік», «Чорноморець» та «Арсенал-Київ» будуть вести боротьбу за збереження прописки в дивізіоні.