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    Затверджено план-календар II етапу Прем'єр-ліги та Кубка України

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    Затверджено план-календар II етапу Прем'єр-ліги та Кубка України
    Народна Правда

    Були здійснені зміни через президентські вибори

    На засіданні Виконавчого комітету ФФУ зі змінами був затверджений план-календар II етапу чемпіонату УПЛ.

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    Зміни в календарі ІІ етапу були здійснені на підставі листа Національної поліції України від 14.01.2019, згідно з яким у період з 28 березня по 2 квітня та (у разі другого туру виборів) з 19 по 23 квітня 2019 року максимальна кількість правоохоронців будуть залучені на виборах Президента України.

    Відповідний проект змін до календаря ІІ етапу чемпіонату УПЛ був затверджений Загальними зборами Учасників УПЛ і Виконкомом ФФУ.

    Базові дати II етапу чемпіонату УПЛ:

    23 тур — 3 квітня

    24 тур — 13 квітня

    25 тур — 24 квітня

    26 тур — 28 квітня

    27 тур — 4 травня

    28 тур — 11 травня

    29 тур — 19 травня

    30 тур — 22 травня

    31 тур — 26 травня

    32 тур — 30 травня

    Матчі плей-оф — 4, 8 червня.

    Базові дати Кубка України:

    1/4 фіналу — 6 квітня, фінал — 15 травня. Базова дата 1/2 фіналу буде визначена додатково.

    Нагадаємо, що до першої шістки пробилися «Шахтар», «Динамо», «Олександрія», «Зоря», «Львів» і «Маріуполь». У свою чергу, «Десна», «Ворскла», «Карпати», «Олімпік», «Чорноморець» та «Арсенал-Київ» будуть вести боротьбу за збереження прописки в дивізіоні.

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