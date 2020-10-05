Помер відомий український футболіст і тренер



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Василь Секеч багато років працював тренером на Хмельниччині Світлина - Хмельницька обласна федерація футболу

Василеві Секечу було 77

4 жовтня перестало битися серце відомого українського футболіста і тренера, 77-річного Василя Секеча.

Василь Секеч народився 11 червня 1943 року в Береговому на Закарпатті і грав у футбол разом із трьома рідними братами – Йосипом, Андрієм та Іштваном.

Найуспішнішим поміж братів був на чотири роки старший від Василя Іштван, який у 1959-му навіть зіграв два поєдинки за київське «Динамо». Однак не закріпившись у складі киян, Секеч-старший надалі грав за тернопільський і харківський «Авангарди», львівський і одеський СКА, московський ЦСКА, одеський «Чорноморець».

Непогано склалася й гравецька кар’єра Василя Секеча. Як нападник Василь практично весь час грав за команду класу Б (другої ліги) чемпіонату СССР «Авангард» (Тернопіль), за який виступав з 1962-го по 1972 роки і став чемпіоном України-1968. Паузу у виступах за тернополян Василь зробив у 1967-му, коли переходив до брата у «Чорноморець». Завершував кар’єру Секеч-молодший у складі «Енергії» з Нової Каховки (1972) і донецького «Локомотива» (1973).

Повісивши бутси на цвях, Василь Секеч працював тренером на Хмельниччині, зокрема входив у тренерський штаб хмельницького «Поділля» і шепетівського «Темпа», в якому асистував братові Іштвану. Саме з цим тренерським дуетом 27 листопада 1991 року шепетівці стали володарями Кубка УССР, перемігши в фіналі рівненський «Верес» — 2:1 і 1:1. Це був останній розіграш Кубка, так як на момент фіналу Україна вже здобула незалежність.

Також фахівець навчав молоді азів футболу в ДЮСШ-1 Хмельницького.

Додамо, що Іштван Секеч помер 28 січня 2019 року. Йому було 80.

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