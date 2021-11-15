Помер Заслужений тренер України Харитон Марзаганов

Майстер спорту міжнародного класу 22 роки очолював спортивну кафедру в Івано-Франківському університеті

Відійшов у вічність Заслужений тренер України з вільної боротьби, Заслужений працівник фізичної культури і спорту Харитон Марзаганов. Про це повідомляється на сторінці Управління спорту Івано-Франківської ОДА.

Харитон Марзаганов вивчив і випустив у світ майже пів сотні майстрів з вільної боротьби, сім чемпіонів України, трьох чемпіонів спартакіади. Протягом 16 років був старшим тренером області з вільної боротьби. Харитон Таймуразович викладав на кафедрі фізичного виховання і спорту ІФНТУНГ, яку очолював 22 роки, пише НМП.

Марзаганов Харитон Таймуразович у 1966 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби, доцент.