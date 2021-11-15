  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Помер Заслужений тренер України Харитон Марзаганов

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Харитон Марзаганов 22 роки очолював кафедру в Івано-Франківському університеті - Помер Заслужений тренер України Харитон Марзаганов
    Харитон Марзаганов 22 роки очолював кафедру в Івано-Франківському університеті
    фото з відкритих джерел

    Майстер спорту міжнародного класу 22 роки очолював спортивну кафедру в Івано-Франківському університеті

    Відійшов у вічність Заслужений тренер України з вільної боротьби, Заслужений працівник фізичної культури і спорту Харитон Марзаганов. Про це повідомляється на сторінці Управління спорту Івано-Франківської ОДА.

    Харитон Марзаганов вивчив і випустив у світ майже пів сотні майстрів з вільної боротьби, сім чемпіонів України, трьох чемпіонів спартакіади. Протягом 16 років був старшим тренером області з вільної боротьби. Харитон Таймуразович викладав на кафедрі фізичного виховання і спорту ІФНТУНГ, яку очолював 22 роки, пише НМП.

    Марзаганов Харитон Таймуразович у 1966 році закінчив Львівський державний університет фізичної культури. Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, майстер спорту міжнародного класу з вільної боротьби, доцент.

    Читайте також:

    Теги: вільна боротьба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Помер Заслужений тренер України Харитон Марзаганов