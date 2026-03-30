Владислав Гераскевич презентує «шолом пам’яті» в Музеї «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова

У Києві в квітні 2026 року в Музеї «Голоси Мирних» представлять «Шолом пам’яті» Владислава Гераскевича. Про це повідомляє «Главком».

Публіці покажуть як оригінальний шолом, так і його художнє продовження. Його створила українська художниця Ірина Проць за ідеєю спортсмена Владислава Гераскевича. Вона полягає в тому, щоби продовжити історію «Шолому пам’яті», з яким український скелетоніст поїхав на Зимові Олімпійські ігри 2026 року. Він перетворився на спосіб вшанувати пам’ять українських спортсменів, убитих Росією під час війни і спричинив міжнародний резонанс та став відомим на весь світ.

На новому шоломі Ірина зобразила 22 спортсменів із Маріуполя, серед яких – 8 дітей-спортсменів. Це ті, чиї життя обірвала війна, але чиї імена та досягнення мають бути збережені в пам’яті.

«Продовжуємо малювати серію шоломів пам’яті. Цього разу це пам’ять про спортсменів, які проживали в Маріуполі. Це не міфи, не фантазії – це реальність, яку пережили люди. І зберегти її для майбутнього – надзвичайно важливо», – зазначила Ірина Проць.

Презентація «Шолому пам’яті» і його продовження відбудеться в просторі Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова в квітні 2026 року, дату буде оголошено додатково.

Простір знаходиться на першому поверсі Музея історії міста Києва за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 7, працює з середи по неділю з 12:00 до 19:00. Слідкуйте за оновленнями на сайті: https://civilvoicesmuseum.org/.

Шолом, присвячений загиблим спортсменам-маріупольцям, залишиться в Музеї «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова і стане важливим елементом його експозиції, де зберігається низка унікальних експонатів та історії людей, які постраждали від війни росії проти України. Колекція Музею «Голоси Мирних» Фонду Ріната Ахметова налічує вже понад 140 тисяч історій. Це найбільше у світі зібрання свідчень мирних людей про російсько-українську війну.

Нагадаємо, Владислав Гераскевич написав заяву до СБУ щодо дій російського олімпійського чемпіона з тхеквондо Владислава Ларіна, який закликав росіян підтримувати російських окупантів

Лідер збірної Франції з біатлону змінив вид спорту
Луческу відправлять на операцію після втрати свідомості – ЗМІ
Олімпійська чемпіонка Лю заявила, що їй допомогла перемогти відома співачка
Чемпіон України отримав технічну поразку та штраф від федерації
Екскапітан збірної України з баскетболу набрав 23 очки у грі чемпіонату Іспанії
Російська гімнастка не повернулася до прапорів під час виконання гімну України на Кубку світу

