Росія хоче конкурувати з Україною за право проводити Олімпіаду-2030

Ігри росіяни збираються проводити в Уфі

Російський регіон Башкортостан розглядає можливість подачі заявки на проведення зимових Олімпійських ігор 2030 року.

Як повідомляє офіційне російське державне інформаційне агентство ТАСС, прес-секретар Республіки Башкортостан Радій Кабіров заявив, що регіон вивчає можливість участі в Іграх.

Вважається, що заявка буде зосереджена навколо столиці Башкортостану Уфи.

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наразі не встановив графіку визначення господаря Ігор-2030, але, ймовірно, це відбудеться після закінчення терміну дії заборони Росії на участь у великих спортивних змаганнях.

Росія отримала заборону в рамках пакету санкцій, введених проти країни Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA), як покарання за маніпуляції з даними Московської лабораторії. WADA запровадила для Росії чотирирічну заборону приймати будь-які великі спортивні події, такі як Олімпійські ігри, або надавати їм право проводити будь-які великі спортивні події.

Спортивний арбітражний суд у грудні це скоротив цей термін до двох років, тобто Росія зможе знову подавати заявки на проведення заходів до кінця 2022 року.

Почесний член Міжнародного олімпійського комітету та почесний президент Російського олімпійського комітету Віталій Смирнов підтримав ідею заявки від Башкортостану, який знаходиться між річками Волга та Урал.

«Якщо регіон згоден, то чому б і ні, голосування відбудеться за сім років до Ігор 2030 року, до 2023 року санкції закінчаться», - сказав він. Наступного року буде оголошено список кандидатів. Важливо, щоб у регіоні були перепади висот, що дозволяють проводити змагання зі спуску та гігантський слалом».

Росія провела зимові Олімпійські ігри в Сочі в 2014 році – подію, затьмарену спонсорованим державою допінговим скандалом. Так чи інакше, витрачені РФ у процесі підготовки Олімпіади-2014 48 мільярдів доларів зробили ці Ігри найдорожчими в історії.

Наразі про намір подавати заявки на проведення Ігор-2030 говорили Піренеї-Барселона в Іспанії, японське місто Саппоро, Солт-Лейк-Сіті у США та канадський Ванкувер. Не виключає подачі української заявки й міністр молоді і спорту в уряді Шмигаля Вадим Гутцайт.

Наразі іспанські чиновники затримали свою заявку на Ігри на тлі невизначеності, спричиненої Covid-19, тоді як Солт-Лейк-Сіті, який приймав зимові Олімпійські ігри в 2002 році, ще не вирішив, чи братиме участь у конкурсі на 2030 чи 2034 роки. Проект Саппоро, який в один момент став явним фаворитом, сповільнився, оскільки Японія зосереджує свої зусилля на організації перенесених Олімпійських ігор у Токіо-2020.

Україна наразі міркує, заявку на проведення якої Олімпіади їй подавати – зимової в 2030-му чи літньої в 2032-му.