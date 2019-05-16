Порошенко з подання Гордєєва дав звання тренеру, який працював в окупованому Криму



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Сергій Шевченко тренував команду в анексованому Криму Скріншот

Призначення Сергія Шевченка на посаду тренера спершу дуже агресивно противилися фанати «Таврії»

Президент України Петро Порошенко присвоїв звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України» тренерові футбольного клубу «Таврія» Сергієві Шевченку.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті клубу. «За клопотанням голови Херсонської обласної федерації футболу Андрія Гордєєва, тренеру футбольного клубу «Таврія» Сімферополь Сергію Шевченку президент України Петро Порошенко своїм указом присвоїв звання «Заслуженого працівника фізичної культури і спорту України», - йдеться у новині. - В указі Петра Порошенка №188/2019 від 4 травня зазначено, що почесне звання присвоєно «За значний особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній розвиток України, вагомі трудові здобутки та високий професіоналізм».

Сергій Шевченко очолив відроджений ФК «Таврія», який базується в Бериславі на Херсонщині, влітку 2016-го. Тоді проти цього, ініційованого почесним президентом клубу, народним депутатом від БПП Сергієм Куніциним призначення рішуче виступили ультрас. Причина - до переїзду на материкову частину України Шевченко працював у чемпіонаті окупованого Криму, із сімферопольським клубом, який посіпаки окупантів назвали ТСК.

«Ми цілком вітаємо новину про відродження нашої сімферопольської «Таврії» в чемпіонаті України серед аматорів і дякуємо всім причетним до цієї події, - розпочали тоді ультрас заяву, розміщену на пабліку в «Фейсбуку». - Але нас турбує і вкрай обурює інформація, яка з'явилася, що команду може очолити Сергій Шевченко - тренер, який має громадянство країни, що окупувала Крим і міста на Сході України, країни, яка щодня вбиває наших співгромадян.

Сергій Шевченко під час окупації півострова вже встиг і не погребував побувати біля керма фейкового клубу ТСК, створеного в Сімферополі і представленого кримській громадськості, як відроджена «Таврія», парадоксально тільки, що знищена була своїми ж руками. Курс ТСК був від початку спрямований на виступи в російському чемпіонаті, але своєчасна реакція української сторони і УЄФА змінила і риторику окупанта - тепер це називається Всекримським футболом, в дійсності - внутрішнім регіональним футболом без майбутнього. Паралельно зі зміною орієнтирів кримського футболу за течією плив і Сергій Шевченко, який виступає в першості Росії з футболу, тим самим де-факто підтримавши окупацію Криму, в той час як вболівальники «Таврії» змушені були покинути свої будинки, а деякі піти на фронт захищати свою країну від окупанта.

Ми звертаємося до керівництва «Таврії» та Федерації футболу України звернути увагу на ситуацію, що склалася і не допустити появи в нашому клубі і в українському футболі посібника окупантів. Ми ні в якому разі не хочемо своєю заявою зашкодити крихкому процесу відродження клубу, а лише просимо дотримати морально-етичні норми при призначенні головного тренера, що б не кидати тіні на хороший почин, а також уникнути конфліктів в майбутньому».

Ніхто тоді до слів ультрас не дослухався. Шевченко працює з друголіговою «Таврією» понині. І фанати теж дивним чином втихомирилися.